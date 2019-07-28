Фильм «Надо мною солнце не садится» получил Гран-при

«Надо мною солнце не садится» режиссёра Любови Борисовой получил Гран-при на XXI Всероссийском Шукшинском кинофестивале «Нравственность есть правда» в Алтайском крае. Фильм стал лучшим в официальной конкурсной программе, сообщает ЯСИА со ссылкой сайт yakutmovie.

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» режиссёра Любови Борисовой получил очередную награду – на этот раз Гран-при Шукшинского фестиваля «Нравственность есть правда». В конкурсную программу вошло 10 фильмов, объединённые идеей человеколюбия.

Торжественное закрытие кинофестиваля состоялось на горе Пикет, где установлен памятник знаменитому режиссёру Василию Шукшину, в честь которого и проводится данное кинособытие.

Напомним, что недавно фильм завоевал две основные награды Шанхайского кинофестиваля. Ждём новостей об участии этой якутской картины ещё в двух всероссийских кинофестивалях. С 24 по 27 августа «Надо мною солнце не садится» покажут и оценят в Башкирии, а 19-25 сентября – в Иркутске. Отметим, что фильм всё ещё продолжает идти в прокате в кинотеатрах «Лена» и «Geek Cafe».