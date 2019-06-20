Фильм «Надо мною солнце не садится» получил две основные награды Шанхайского кинофестиваля

Кинопродюсер Сардана Саввина поделилась в своем фейсбуке радостной новостью о том, что якутский фильм режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» производства ГНК Сахафильм получил две основные награды программы: Актер Степан Петров и режиссер фильма Любовь Борисова с наградами «Media Choice Award for Film» — Winner, 2019 («Приз СМИ за Лучший фильм»)

«Audience Choice Award» — Winner, 2019 («Приз зрительских симпатий»). Сардана Саввина: «Супер новость с Шанхайского МКФ!

Только что состоялось торжественное награждение победителей программы «Belt and Road Film Week» в театре Диснейленда. Зритель от Москвы до Шанхая выбрал наш фильм самым лучшим! Спасибо!!!» Источник: SAKHALIFE.RU

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