Фильм «Надо мною солнце не садится» получил две основные награды Шанхайского кинофестиваля

Кинопродюсер Сардана Саввина поделилась в своем фейсбуке радостной новостью о том, что якутский фильм режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» производства ГНК Сахафильм получил две основные награды программы:
Актер Степан Петров и режиссер фильма Любовь Борисова с наградами
«Media Choice Award for Film» — Winner, 2019 («Приз СМИ за Лучший фильм»)
«Audience Choice Award» — Winner, 2019 («Приз зрительских симпатий»).
Сардана Саввина:
«Супер новость с Шанхайского МКФ!
Только что состоялось торжественное награждение победителей программы «Belt and Road Film Week» в театре Диснейленда.
Зритель от Москвы до Шанхая выбрал наш фильм самым лучшим! Спасибо!!!»
Источник: SAKHALIFE.RU