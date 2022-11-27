Фильм «Иччи» стал лучшим на фестивале ЗлоFest

«Иччи» получил Злоскар как лучший полнометражный фильм на фестивале мистики и триллера ЗЛОfest — первый в Росссии хоррор-конвент — сообщил режиссер Костас Марсаан.

Информация о фестивале:

ЗЛОfest — первый в истории России хоррор-конвент, который пройдет в Москве 26 ноября 2022г. в клубе Arti Hall. Он создан для фанатов ужасов, которых ждут косплей, маркетплейс, уникальные фотозоны и летсплей-шоу. Он создан для профессионалов индустрии, которые обретут новые знания и навыки на мастер-классах и панельных дискуссиях, а также получат уникальную возможность представить свои сценарные материалы потенциальным инвесторам. Наконец, он создан для обычных людей, которым вместо слов «ужастики» и «страшилки» пора бы уже говорить «ужасы» и «хорроры».

Конкурс состоит из 4 номинаций: «Лучший полнометражный фильм», «Лучший короткий метр», «Лучший музыкальный клип» и «Лучшая компьютерная игра». В конкурсе могут участвовать те произведения, которые относятся к страшному жанру, и которые произведены не ранее 2012 года.