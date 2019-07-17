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Фильм алданского режиссера стал победителем на международном кинофестивале

Фильм режиссера Александра Яценюка из Алдана стал победителем в номинации «Дебют года» на Майкопском международном кинофестивале. Картина «Давай спать вместе» снят по сценарию московского автора Елизаветы Трусевич.

«Из 287 фильмов в финал вышли 42 работы. Было много хорошо снятых и смонтированных фильмов, были те, которым я лично отдал первые места, но в одной номинации мы стали лучшими – именно как дебютное кино», — написал на своей странице в Инстаграм Александр Яценюк.

С 12 по 14 июля в столице Республики Адыгея прошел III Майкопский Международный Фильм Фестиваль.

«Майкопский Международный Фильм Фестиваль» дает возможность кинематографистам со всего мира представить свои работы», — говорится на сайте фестиваля.

Источник: Елена ИВКИНА http://ulus.media/2019/07/16/film-aldanskogo-rezhissera-stal-pobeditelem-na-mezhdunarodnom-kinofestivale/
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