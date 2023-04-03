Фильм «Айта» бьёт рекорды — якутское кино в топе

Фильм «Айта» не только окупился в прокате за первый уик-энд, но и установил рекорд среди якутских фильмов по сборам и среди всех релизов недели — по наработке

Фильм «Айта» одного из главных российских режиссеров Степана Бурнашёва собрал за первый уикенд 7,8 млн рублей, согласно данным ЕАИС. Таким образом, фильм сумел окупиться уже на исходе первого уик-энда. Прокат «Айты» продолжает демонстрировать нарастающий интерес зрителей, и к пятому дню проката суммарный бокс-офис фильма составляет 9,7 млн рублей. Кроме того, по итогам выходных «Айта» стала самым кассовым якутским фильмом в истории. Что не менее знаменательно, средняя наработка в течение уик-энда на один сеанс составила абсолютный максимум среди всех фильмов недели, оставив позади главный блокбастер года «Джон Уик 4».

Таким образом, сборы «Айты» в четыре раза превысили прогнозы кинотеатральных аналитиков, которые предрекали фильму 2 млн рублей за первый уик-энд, а суммарно – около 5 млн рублей.

Триумфатор фестиваля «Зимний» «Айта» уже вошёл в историю якутского кино, обогнав лидеров прошлых лет – криминальную комедию «Агент Мамбо» (5,4 млн руб. за первый уик-энд), и фестивальный хит «Пугало» (5,1 млн руб. за первый уик-энд).

По параметру наработки на копию «Айта» побила все рекорды, став самым успешным фильмом уик-энда, оставив позади даже голливудский блокбастер «Джон Уик 4» (11 838 руб. против 7 767 руб.)

У фильма самый высокий рейтинг на Кинопоиске среди якутского кино – 7,3. Причем исходя из географии популярности платформы, известно, что голоса оставляют преимущество зрители центральной части России, что подтверждает популярность фильма за пределами Якутии.

Картина имеет 100% рейтинг среди кинокритиков.

«Мы сделали очень плотный график спецпоказов: я прилетал в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, Екатеринбург, выступал перед зрителями ряда городов по зуму. Больше всего поразило, что почти все залы были полными. Это было настоящее режиссерское счастье, я даже в мечтах такого не мог предположить. Мне очень много отзывов присылают зрители из разных городов: пишут приятные слова, ставят оценки 10 из 10. Вся съемочная группа в эйфории, мы ещё до конца не понимаем, это превзошло все наши ожидания. А сборы – это очень неожиданно и приятно. Я безмерно благодарен каждому, кто пришел в кино, и счастлив, что зрители так поддерживают фильм», – рассказывает режиссер картины Степан Бурнашёв.