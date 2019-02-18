Филармония Якутии приглашает в Париж

Филармония Якутии приглашает на концерт абонемента №1 «Музыкальные столицы мира». Концерт посвящен Парижу — городу художников и поэтов, романтики и любви.

В исполнении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под управлением Павла Васьковского прозвучат произведения Сезара Франка Симфония ре минор, Жака Ибера Концерт для флейты с оркестром, Мориса Равеля «Болеро». Солистка — лауреат международных конкурсов, отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия) Лена Дедюкина (флейта).

Ждем вас 27 февраля в 18:30 в концертном зале Детской школы искусств №1, ул. Ярославского, 27.

Стоимость билета: 350 рублей

Скидки пенсионерам, студентам, при коллективной заявке и по персональным картам «Клуба друзей филармонии».

Купить билеты онлайн: filarmony.ru

Билеты в кассе Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час., без перерыва на обед.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

Филармония Якутии в инстаграм: @filarmony

Филармония Якутии вконтакте: @filarmoniamusic