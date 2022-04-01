Филармония Якутии приглашает в край викингов!

Филармония Якутии приглашает в музыкальное путешествие в край викингов, красивейших в мире фьордов и манящей, таинственной музыки нордических композиторов. За дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica — лауреат всероссийских и международных конкурсов Владислав Лаврик (Москва). Солист — лауреат международных конкурсов Сергей Елецкий (кларнет, Москва) Ждем вас 7 апреля в 18-30 в ГАРДТ им. А. С. Пушкина Стоимость билетов 500/700/1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.:8(4112) 45-06-98, 47-63-35. Онлайн продажа на сайте филармонии: filarmony.ru

Источник: Пресс-служба Филаромонии Якутии

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