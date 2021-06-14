Филармония Якутии приглашает на закрытие X юбилейного сезона!

17 июня, в день рождения нашей легенды — Галины Михайловны Кривошапко, мы приглашаем вас насладиться звучанием красивейшей музыки и вкусить неповторимую атмосферу филармонического концерта — «Легенда.NEXT.XXI век»!

В сопровождении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Натальи Базалевой выступят молодые талантливые солисты: Антон Брагин (виолончель), Наталья Соломонова (арфа), Павел Ляхов (кларнет), Владимир Васильев (валторна).

В концерте примет участие Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

В концерте прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Равеля, Джампьери, Штрауса, а также в преддверии национального праздника Ысыах оркестр исполнит Фантазию на якутские темы Юрия Степанова и «Приветственную увертюру» Николая Берестова, партитуру которой автор посвятил Галине Кривошапко!

Друзья! Мы закрываем сезон и прощаемся с вами до осени!

Ждем вас на концерте 17 июня в 18:30 в Сахатеатре!

Билеты уже в продаже!

Стоимость билетов 500 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф.111, ул. Орджоникидзе, 38,ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98

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