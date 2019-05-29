Филармония Якутии приглашает на закрытие симфонического сезона

3 июня Филармония Якутии приглашает на концерт «Медный бум-2», который завершит симфонический сезон 2018 – 2019 гг. и станет финальным в рамках II Межрегионального фестиваля духовых оркестров «Фанфары Земли Олонхо». Мероприятие прохододит под эгидой Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Всероссийское духовое общество» имени Валерия Халалова и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В марте 2017 года проект «Медный бум: труба» впервые в Якутске представил лауреат международных конкурсов, трубач Владислав Лаврик (Москва). В этом году, 3 июня, в рамках закрытия II Межрегионального фестиваля духовой музыки «Фанфары Земли Олонхо» Владислав Лаврик выступит в качестве дирижера Государственного симфонического оркестра «Symphonica ARTica» и солиста.

В программе концерта прозвучат произведения П. Чайковского — Увертюра «Ромео и Джульетта», Д. Шостаковича — Симфония №9, А.Аренского — Концертный вальс.

Лауреат международного и всероссийских конкурсов Владимир Васильев (Якутск) исполнит концерт для валторны с оркестром Р. Глиэра.

Владимир – лауреат III премии Открытого Всероссийского конкурса-фестиваля молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Сибирские музыкальные ассамблеи», дипломант VII Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток-2012». В составе квинтета деревянных духовых инструментов стал лауреатом III премии II Всероссийского музыкального конкурса в 2016 г., лауреатом II премии в V Всероссийского открытого конкурса ансамблей духовых и ударных инструментов в г. Казани (2017 г.). Лауреат I премии старшей группы медных духовых инструментов X Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей в г. Владивосток (2018 г.)

Ждем вас 15 мая в 18:30 в Детской школе искусств №1, ул. Ярославского, 27.

Стоимость билета 500 рублей.

Купить билеты онлайн: filarmony.ru

Билеты в кассе Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час., без перерыва на обед.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

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