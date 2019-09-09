Филармония Якутии приглашает на «Ярмарку абонементов»
Приглашаем вас на ярмарку филармонических абонементов, которая пройдет с 8 по 15 сентября.
Абонемент — это ключ, который открывает перед вами двери сразу нескольких концертов. Приобретая абонемент, вы можете заблаговременно спланировать ваш музыкальный досуг на весь год.
Посещение классических концертов — проверенное временем средство, помогающее в стремлении человеческой души к гармонии. Это и просто отдых, и светский музыкальный салон, и сильные эмоции, и атмосфера сопричастности к творчеству, и престиж — классическая музыка — удовольствие для избранных.
Покупка абонемента – это значительная экономия средств и времени — совершив всего один визит в кассу филармонии вы получаете скидки от 5 до 20% , а в ярмарочную неделю — еще и ярмарочные скидки!
Вы имеете возможность сформировать свой личный филармонический абонемент (ЛФА) — это очень удобная форма посещения концертов, где каждый из вас может выбрать именно те концерты, которые интересны вам. Приобретая ЛФА, вы получаете скидку от 20 до 40%.
АБОНЕМЕНТЫ:
Абонемент №1 «Музыкальные столицы мира»
Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica»
Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27, Начало в 18:30
4 декабря 2019 / Среда
Концерт «Рим». Дирижер — Наталья Базалева
17 декабря 2019 / Вторник
Концерт «Вена. Век Штраусов». Дирижер — Наталья Базалева
19 февраля 2020 / Среда
Концерт «Нью-Йорк». Дирижер — Павел Васьковский
4 марта 2020 / Среда
Концерт «Париж». Дирижер — Павел Васьковский
22 апреля 2020 / среда
Концерт «Санкт-Петербург». Дирижер — Наталья Базалева
Стоимость абонемента — 1400 руб. В ярмарочную неделю — 1225 руб
Абонемент №2 «Великие имена»
Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica»
Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27. Начало в 18:30
27 ноября 2019 / Среда
Концерт «Римский-Корсаков». Дирижер — Павел Васьковский
22 января 2020 / Среда
Концерт «Чайковский». Дирижер — Наталья Базалева
8 апреля 2020 / Среда
Концерт «Бетховен». Дирижер — Наталья Базалева
20 мая 2020 / Среда
Концерт «Дунаевский. Петров». Дирижер — Павел Васьковский
Стоимость абонемента — 1120 руб
В ярмарочную неделю — 980 руб
Абонемент №3 «Северное сияние»
1 октября 2019 / Вторник / 18:30
«Концерт симфонической музыки»
Место проведения: ГАРДТ им А.С.Пушкина
Исполнитель: ГСО «Symphonica ARTica»
Дирижер — Ханна Шнайдер, Великобритания-США
9 октября 2019 / Среда / 18:30
Концерт «Путешествие к восходу солнца»
Место проведения: Детская школа искусств №1
Исполнитель: ГСО «Symphonica ARTica». Дирижер — Наталья Базалева
Солист — Михаил Горобцов (домра), Россия
27 октября 2019 / Среда / 16:00
Концерт «Встречи с органом»
Место проведения: Римско-католическая церковь
Исполнитель: Ян Аурель Давидьюк (орган), Германия
29 октября 2019 / Вторник / 18:30
Закрытие IX Международного Арктического музыкального фестиваля «Северное сияние»
Место проведения: ГТО и Б РС (Я) ИМ. Д.К. СИВЦЕВА-СУОРУНА ОМОЛЛООНА
Исполнитель: ГСО «Symphonica ARTica». Дирижер — Наталья Базалева, Россия
Солист — Даниэль Голод (фортепиано), Израиль-Германия
Стоимость абонемента — 1840 руб
В ярмарочную неделю — 1610 руб
Абонемент №4 «Музыкальная энциклопедия»
Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica». Дирижер — Павел Васьковский
Место проведения: Детская школа искусств №1. ул. Ярославского, 27. Начало в 15:00
18 сентября 2019 / Среда
Концерт «Путеводитель по оркестру». Композиторы Великобритании.
16 октября 2019 / Среда
Концерт «Музыкальные волшебники». Знакомство с композиторами Франции.
6 ноября 2019 / Среда
Концерт «За лесами, за горами…». Музыка русских композиторов.
11 декабря 2019 / Среда
«Новогодний концерт для детей»
26 февраля 2020 / Среда
Концерт «Венские классики. Знакомство с симфонией»
18 марта 2020 / Среда
Концерт «Солисты — дети»
15 апреля 2020/ Среда
Концерт «Алиса в стране чудес»
13 мая 2020 / Среда
Концерт «Музыкальный калейдоскоп»
Стоимость абонемента — 1280 руб
В ярмарочную неделю — 1120 руб
Абонемент №5 «Встречи с органом»
Место проведения: Римско-католическая церковь, ул. Курашова, 34/1
Начало в 16:00
27 октября 2019 / воскресенье
Концерт «Встречи с органом»
Ян Аурель Давидьюк, Германия
2 февраля 2020/ воскресенье
Концерт «Орган +»
Федосия Табыисова (орган)
Симфонический хор Филармонии Якутии
Стоимость абонемента — 1040 руб
В ярмарочную неделю — 910 руб
Абонемент №6 «Гармония души»
Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии, ул. Чернышевского, 52
Начало в 18:30
11 октября 2019 / Пятница
«Концерт духового оркестра»
Духовой оркестр «LenaRiverBrass». Дирижер — Павел Васьковский
17 января 2020 / Пятница
Концерт «Скрипка и друзья». Артисты Филармонии Якутии
26 марта 2020 / Четверг
«Великопостный концерт»
Симфонический хор Филармонии Якутии
Главный хормейстер — Людмила Шумилова
Концертмейстер — Надежда Киселева
15 мая 2020 / Пятница
Концерт «Концертмейстер»
Артисты Филармонии Якутии
Стоимость абонемента — 640 руб
В ярмарочную неделю — 560 руб
Абонемент №7 «Хоровые вечера»
Исполнитель: Симфонический хор Филармонии Якутии
Главный хормейстер — Людмила Шумилова
Концертмейстер — Надежда Киселева
Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27
Начало в 18:30
16 октября 2019 / Среда
Концерт «Кругосветное путешествие»
20 ноября 2019 / среда
Концерт «Из века в век чарующие звуки»
18 марта 2020 / Среда
Концерт «Виват, Чайковский!»
Стоимость абонемента — 720 руб
В ярмарочную неделю — 630 руб
Абонемент №8 «Духовой оркестр»
Исполнитель: Духовой оркестр «Lena River Brass» . Дирижер — Павел Васьковский
Начало в 18:30
11 октября 2019 / Пятница/
Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии, ул. Чернышевского, 52
«Концерт духового оркестра»
Исполнитель: Духовой оркестр «LenaRiverBrass».Дирижер — Павел Васьковский
12 февраля 2020/ Среда/ ДШИ 1
Концерт «С днем рождения, Духовой оркестр!»
27 мая 2020 / Среда / ДШИ 1
Концерт «Майский вальс»
Стоимость абонемента — 640 руб
В ярмарочную неделю — 560 руб
Абонемент №9 «Arco ARTico»
Исполнитель: Струнный ансамбль «Arco ARTico»
19 октября 2019 / суббота / 18:00
Место проведения: Театр эстрады
Концерт «По странам и континентам»
Солисты Симфонического хора Филармонии Якутии и Театра Эстрады
15 декабря 2019 / воскресенье / 16:00
Место проведения: Римско-католическая церковь, ул. Курашова, 38/1
Концерт «Воскресный вечер с ArcoARTico»
24 апреля 2020 / пятница / 18:30
Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии
Концерт «Ликующие струны»
Стоимость абонемента — 960 руб
В ярмарочную неделю — 840 руб
Абонемент №10 «Союз композиторов России»
Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica» . Дирижер — Наталья Базалева
Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27
Начало в 18:30
29 января 2020/ Среда
«Концерт симфонического оркестра»
24 марта 2020 / вторник
«Концерт симфонического оркестра»
Стоимость абонемента — 560 руб
В ярмарочную неделю — 490 руб
Планируйте свой досуг и экономьте!
Сформируйте свой личный абонемент! Скидки до 40%.
Ждем вас в кассах филармонии:
ул. Ярославского, 27, оф. 111, с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед;
ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. с 10:00 до 21:00, обед с 14:00 до 15:00, имеются технические перерывы.
СБ-ВСК кассы работают с 11:00 до 17:00.
Справки по тел. (4112) 47-63-35
Whatsapp +7 (999) 174-67-82