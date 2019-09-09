Филармония Якутии приглашает на «Ярмарку абонементов»

Приглашаем вас на ярмарку филармонических абонементов, которая пройдет с 8 по 15 сентября.

Абонемент — это ключ, который открывает перед вами двери сразу нескольких концертов. Приобретая абонемент, вы можете заблаговременно спланировать ваш музыкальный досуг на весь год.

Посещение классических концертов — проверенное временем средство, помогающее в стремлении человеческой души к гармонии. Это и просто отдых, и светский музыкальный салон, и сильные эмоции, и атмосфера сопричастности к творчеству, и престиж — классическая музыка — удовольствие для избранных.

Покупка абонемента – это значительная экономия средств и времени — совершив всего один визит в кассу филармонии вы получаете скидки от 5 до 20% , а в ярмарочную неделю — еще и ярмарочные скидки!

Вы имеете возможность сформировать свой личный филармонический абонемент (ЛФА) — это очень удобная форма посещения концертов, где каждый из вас может выбрать именно те концерты, которые интересны вам. Приобретая ЛФА, вы получаете скидку от 20 до 40%.

АБОНЕМЕНТЫ:

Абонемент №1 «Музыкальные столицы мира»

Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica»

Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27, Начало в 18:30

4 декабря 2019 / Среда

Концерт «Рим». Дирижер — Наталья Базалева

17 декабря 2019 / Вторник

Концерт «Вена. Век Штраусов». Дирижер — Наталья Базалева

19 февраля 2020 / Среда

Концерт «Нью-Йорк». Дирижер — Павел Васьковский

4 марта 2020 / Среда

Концерт «Париж». Дирижер — Павел Васьковский

22 апреля 2020 / среда

Концерт «Санкт-Петербург». Дирижер — Наталья Базалева

Стоимость абонемента — 1400 руб. В ярмарочную неделю — 1225 руб

Абонемент №2 «Великие имена»

Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica»

Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27. Начало в 18:30

27 ноября 2019 / Среда

Концерт «Римский-Корсаков». Дирижер — Павел Васьковский

22 января 2020 / Среда

Концерт «Чайковский». Дирижер — Наталья Базалева

8 апреля 2020 / Среда

Концерт «Бетховен». Дирижер — Наталья Базалева

20 мая 2020 / Среда

Концерт «Дунаевский. Петров». Дирижер — Павел Васьковский

Стоимость абонемента — 1120 руб

В ярмарочную неделю — 980 руб

Абонемент №3 «Северное сияние»

1 октября 2019 / Вторник / 18:30

«Концерт симфонической музыки»

Место проведения: ГАРДТ им А.С.Пушкина

Исполнитель: ГСО «Symphonica ARTica»

Дирижер — Ханна Шнайдер, Великобритания-США

9 октября 2019 / Среда / 18:30

Концерт «Путешествие к восходу солнца»

Место проведения: Детская школа искусств №1

Исполнитель: ГСО «Symphonica ARTica». Дирижер — Наталья Базалева

Солист — Михаил Горобцов (домра), Россия

27 октября 2019 / Среда / 16:00

Концерт «Встречи с органом»

Место проведения: Римско-католическая церковь

Исполнитель: Ян Аурель Давидьюк (орган), Германия

29 октября 2019 / Вторник / 18:30

Закрытие IX Международного Арктического музыкального фестиваля «Северное сияние»

Место проведения: ГТО и Б РС (Я) ИМ. Д.К. СИВЦЕВА-СУОРУНА ОМОЛЛООНА

Исполнитель: ГСО «Symphonica ARTica». Дирижер — Наталья Базалева, Россия

Солист — Даниэль Голод (фортепиано), Израиль-Германия

Стоимость абонемента — 1840 руб

В ярмарочную неделю — 1610 руб

Абонемент №4 «Музыкальная энциклопедия»

Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica». Дирижер — Павел Васьковский

Место проведения: Детская школа искусств №1. ул. Ярославского, 27. Начало в 15:00

18 сентября 2019 / Среда

Концерт «Путеводитель по оркестру». Композиторы Великобритании.

16 октября 2019 / Среда

Концерт «Музыкальные волшебники». Знакомство с композиторами Франции.

6 ноября 2019 / Среда

Концерт «За лесами, за горами…». Музыка русских композиторов.

11 декабря 2019 / Среда

«Новогодний концерт для детей»

26 февраля 2020 / Среда

Концерт «Венские классики. Знакомство с симфонией»

18 марта 2020 / Среда

Концерт «Солисты — дети»

15 апреля 2020/ Среда

Концерт «Алиса в стране чудес»

13 мая 2020 / Среда

Концерт «Музыкальный калейдоскоп»

Стоимость абонемента — 1280 руб

В ярмарочную неделю — 1120 руб

Абонемент №5 «Встречи с органом»

Место проведения: Римско-католическая церковь, ул. Курашова, 34/1

Начало в 16:00

27 октября 2019 / воскресенье

Концерт «Встречи с органом»

Ян Аурель Давидьюк, Германия

2 февраля 2020/ воскресенье

Концерт «Орган +»

Федосия Табыисова (орган)

Симфонический хор Филармонии Якутии

Стоимость абонемента — 1040 руб

В ярмарочную неделю — 910 руб

Абонемент №6 «Гармония души»

Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии, ул. Чернышевского, 52

Начало в 18:30

11 октября 2019 / Пятница

«Концерт духового оркестра»

Духовой оркестр «LenaRiverBrass». Дирижер — Павел Васьковский

17 января 2020 / Пятница

Концерт «Скрипка и друзья». Артисты Филармонии Якутии

26 марта 2020 / Четверг

«Великопостный концерт»

Симфонический хор Филармонии Якутии

Главный хормейстер — Людмила Шумилова

Концертмейстер — Надежда Киселева

15 мая 2020 / Пятница

Концерт «Концертмейстер»

Артисты Филармонии Якутии

Стоимость абонемента — 640 руб

В ярмарочную неделю — 560 руб

Абонемент №7 «Хоровые вечера»

Исполнитель: Симфонический хор Филармонии Якутии

Главный хормейстер — Людмила Шумилова

Концертмейстер — Надежда Киселева

Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27

Начало в 18:30

16 октября 2019 / Среда

Концерт «Кругосветное путешествие»

20 ноября 2019 / среда

Концерт «Из века в век чарующие звуки»

18 марта 2020 / Среда

Концерт «Виват, Чайковский!»

Стоимость абонемента — 720 руб

В ярмарочную неделю — 630 руб

Абонемент №8 «Духовой оркестр»

Исполнитель: Духовой оркестр «Lena River Brass» . Дирижер — Павел Васьковский

Начало в 18:30

11 октября 2019 / Пятница/

Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии, ул. Чернышевского, 52

«Концерт духового оркестра»

Исполнитель: Духовой оркестр «LenaRiverBrass».Дирижер — Павел Васьковский

12 февраля 2020/ Среда/ ДШИ 1

Концерт «С днем рождения, Духовой оркестр!»

27 мая 2020 / Среда / ДШИ 1

Концерт «Майский вальс»

Стоимость абонемента — 640 руб

В ярмарочную неделю — 560 руб

Абонемент №9 «Arco ARTico»

Исполнитель: Струнный ансамбль «Arco ARTico»

19 октября 2019 / суббота / 18:00

Место проведения: Театр эстрады

Концерт «По странам и континентам»

Солисты Симфонического хора Филармонии Якутии и Театра Эстрады

15 декабря 2019 / воскресенье / 16:00

Место проведения: Римско-католическая церковь, ул. Курашова, 38/1

Концерт «Воскресный вечер с ArcoARTico»

24 апреля 2020 / пятница / 18:30

Место проведения: Большой зал Якутской духовной семинарии

Концерт «Ликующие струны»

Стоимость абонемента — 960 руб

В ярмарочную неделю — 840 руб

Абонемент №10 «Союз композиторов России»

Исполнитель: Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica» . Дирижер — Наталья Базалева

Место проведения: Детская школа искусств №1, ул. Ярославского, 27

Начало в 18:30

29 января 2020/ Среда

«Концерт симфонического оркестра»

24 марта 2020 / вторник

«Концерт симфонического оркестра»

Стоимость абонемента — 560 руб

В ярмарочную неделю — 490 руб

Планируйте свой досуг и экономьте!

Сформируйте свой личный абонемент! Скидки до 40%.

Ждем вас в кассах филармонии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111, с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед;

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. с 10:00 до 21:00, обед с 14:00 до 15:00, имеются технические перерывы.

СБ-ВСК кассы работают с 11:00 до 17:00.

Справки по тел. (4112) 47-63-35