25.02.2022
12:17
67
Культура
Филармония Якутии приглашает на весенний концерт с японскими мотивами
Филармония Якутии приглашает на концерт симфонического оркестра «Весна начинается с Японии».
За дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов ЮТА СИМИДЗУ!
Музыкальными вестниками весны станут произведения Шумана — Симфония № 1 «Весенняя», Холста — Японская сюита, Сюита из балета «Весна в Аппалачах» Копланда.
Концерт пройдет в рамках XV Съезда женщин Якутии и II Дальневосточного женского форума.
Ждем вас 3 марта в 18:30 в КЦ «Сергеляхские огни».
Билеты в кассах и на сайте филармонии filarmony.ru
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.02.2022
46
25.02.2022
70
25.02.2022
146
25.02.2022
174
25.02.2022
115
25.02.2022
124
25.02.2022
118
25.02.2022
144
25.02.2022
296
25.02.2022
212
25.02.2022
262
25.02.2022
247
25.02.2022
215
25.02.2022
187
25.02.2022
231
25.02.2022
120
25.02.2022
850
25.02.2022
1383
25.02.2022
510
24.02.2022
477
24.02.2022
308
24.02.2022
350
24.02.2022
333
24.02.2022
332
24.02.2022
272
24.02.2022
409
24.02.2022
496
24.02.2022
1810
24.02.2022
599
24.02.2022
1339
24.02.2022
396
24.02.2022
356
24.02.2022
1357
24.02.2022
585
24.02.2022
452
24.02.2022
413
24.02.2022
418
24.02.2022
289
24.02.2022
754
24.02.2022
381
24.02.2022
651
24.02.2022
327
24.02.2022
376
24.02.2022
1858
24.02.2022
281
24.02.2022
366
24.02.2022
349
24.02.2022
325
24.02.2022
462
24.02.2022
351
24.02.2022
398
24.02.2022
465
24.02.2022
662
24.02.2022
603
24.02.2022
1851
24.02.2022
387
ТОП НОВОСТИ
23.02.2022
5512
19.02.2022
5281
22.02.2022
4505
20.02.2022
3918
21.02.2022
3701
22.02.2022
3687
21.02.2022
3523
20.02.2022
3504