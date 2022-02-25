25.02.2022
12:17
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Культура

Филармония Якутии приглашает на весенний концерт с японскими мотивами

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Филармония Якутии приглашает на концерт симфонического оркестра «Весна начинается с Японии».

За дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов ЮТА СИМИДЗУ!

Музыкальными вестниками весны станут произведения Шумана — Симфония № 1 «Весенняя», Холста — Японская сюита, Сюита из балета «Весна в Аппалачах» Копланда.

Концерт пройдет в рамках XV Съезда женщин Якутии и II Дальневосточного женского форума.

Ждем вас 3 марта в 18:30 в КЦ «Сергеляхские огни».

Билеты в кассах и на сайте филармонии filarmony.ru

Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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