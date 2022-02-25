Филармония Якутии приглашает на весенний концерт с японскими мотивами

, Филармония Якутии приглашает на концерт симфонического оркестра «Весна начинается с Японии». За дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов ЮТА СИМИДЗУ! Музыкальными вестниками весны станут произведения Шумана — Симфония № 1 «Весенняя», Холста — Японская сюита, Сюита из балета «Весна в Аппалачах» Копланда. Концерт пройдет в рамках XV Съезда женщин Якутии и II Дальневосточного женского форума. Ждем вас 3 марта в 18:30 в КЦ «Сергеляхские огни». Билеты в кассах и на сайте филармонии filarmony.ru

Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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