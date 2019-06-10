Филармония Якутии приглашает на шоу-концерт «Хиты Бродвея-2»!

Год назад Филармония Якутии представила невероятно-красивое и потрясающе-феерическое зрелище – шоу-концерт «Хиты Бродвея»!

По многочисленным просьбам 18 июня 2019 года состоится второй шоу-концерт «Хиты Бродвея-2»!

Вы увидите и услышите самые яркие хиты из мюзиклов: «Призрак оперы», «Привидение», «Величайший шоумен», «Поющие под дождем», «Ла-Ла-Лэнд», «Король Лев», «Русалочка», «Продюсеры», «Мама Миа».

Под шикарный живой звук симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в искрометном шоу выступят: симфонический хор Филармонии Якутии, артисты Русского театра и Театра оперы и балета!

Дирижер – Павел Васьковский

Главный хормейстер – Людмила Шумила,

Хореограф-постановщик Алла Бузмакова

Режиссер – Станислав Красильников

Начни своё лето с незабываемых эмоций и впечатлений! Это нельзя пропустить!

Ждем вас 18 июня в 19:00 в Сахатеатре.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38. ТРК «Туймаада», 1 этаж. Тел. (4112) 47-63-35.