Филармония Якутии приглашает на концерт «Я напишу тебе романс»

Лауреат I премии XIII Московского международного конкурса исполнителей русского романса «Большая Романсиада-2018» Юлия Моргоева (вокал, Москва) и лауреат телевизионного конкурса «Браво, брависсимо!» на Первом канале Румынии Славич Мороз (вокал, Москва) приглашают согреться душой на вечере песни и русского романса.

Прозвучат необыкновенные по красоте и проникновенности романсы: «А напоследок я скажу», «Белой акации гроздья душистые», «Милая, ты услышь меня» и многие другие, а также популярные песни из репертуара Ива Монтана и Эдит Пиаф.

Ждем вас 7 декабря в 18:30 в ГАРДТ им. А.С.Пушкина.

Стоимость билета 1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35;

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.

Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s226