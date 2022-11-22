К 350-летию со дня рождения великого реформатора, первого Императора Всероссийского — Петра I, Филармония Якутии приглашает на концерт «Великому Петру!»

Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Натальи Базалевой исполнит лучшее сочинение выдающегося советского композитора Рейнгольда Глиэра по одному из самых сильных произведений Пушкина — поэме «Медный всадник», а также прозвучит знаменитый цикл «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в великолепной оркестровке Мориса Равеля.

Ждем вас 28 ноября в 18:30 в ГТОиБ РС(Я).

Стоимость билетов 500 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.

Онлайн продажа на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s224