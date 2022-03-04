Культура
Филармония Якутии приглашает на концерт «Вдохновленные весной…»
Филармония Якутии приглашает любителей духовой музыки на концерт «Вдохновленные весной…»
Духовой оркестр Lena River Brass подарит потрясающую программу, посвященную весне, полную добрых эмоций и приятных воспоминаний!
В концерте прозвучат мировые и отечественные хиты — Бабаджаняна, Магомаева, Пьяццоллы, Гершвина, Битлз, Пресли… Вокал: Дмитрий Никифоров-Келлер, Юлия Караченцева, соло на саксофоне — Дмитрий Кучерявый.
Дирижеры — Павел Васьковский и Иван Сивцев. Подарите себе и своим близким настоящее весеннее настроение!
Ждем вас 11 марта в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.
Стоимость билета 500 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38 ТРК «Туймаада», 1 эт.Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.
Онлайн-продажи на сайте филармонии: filarmony.ru
+7 (999) 174-67-82