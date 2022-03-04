Филармония Якутии приглашает на концерт «Вдохновленные весной…»

Филармония Якутии приглашает любителей духовой музыки на концерт «Вдохновленные весной…» Духовой оркестр Lena River Brass подарит потрясающую программу, посвященную весне, полную добрых эмоций и приятных воспоминаний! В концерте прозвучат мировые и отечественные хиты — Бабаджаняна, Магомаева, Пьяццоллы, Гершвина, Битлз, Пресли… Вокал: Дмитрий Никифоров-Келлер, Юлия Караченцева, соло на саксофоне — Дмитрий Кучерявый. Дирижеры — Павел Васьковский и Иван Сивцев. Подарите себе и своим близким настоящее весеннее настроение! Ждем вас 11 марта в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Стоимость билета 500 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38 ТРК «Туймаада», 1 эт.Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35. Онлайн-продажи на сайте филармонии: filarmony.ru

Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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