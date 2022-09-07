Филармония Якутии приглашает на концерт «Созвездие медных»

Духовой оркестр Lena River Brass под управлением Павла Васьковского представит яркую разнообразную программу, в которой прозвучат произведения Стравинского, Магомаева, Калинковича, Лямкина, Сергеева и др. Порадуют слушателей обворожительный, утончённый вальс «Осенний сон», вокальные номера «Синяя вечность», «Верни мне музыку» в исполнении артистов Симфонического хора Дмитрия Никифорова-Келлера и Валентины Готовцевой. Ждем вас 15 сентября в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина Стоимость билета 350 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Тел.: (4112) 45-06-98, 47-63-35. Онлайн продажа на сайте: filarmony.ru

Фото: пресс-службы Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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