07.09.2022
12:04
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Культура

Филармония Якутии приглашает на концерт «Созвездие медных»

Духовой оркестр Lena River Brass под управлением Павла Васьковского представит яркую разнообразную программу, в которой прозвучат произведения Стравинского, Магомаева, Калинковича, Лямкина, Сергеева и др.

Порадуют слушателей обворожительный, утончённый вальс «Осенний сон», вокальные номера «Синяя вечность», «Верни мне музыку» в исполнении артистов Симфонического хора Дмитрия Никифорова-Келлера и Валентины Готовцевой.

Ждем вас 15 сентября в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина

Стоимость билета 350 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажа на сайте: filarmony.ru

Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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