Филармония Якутии приглашает на концерт Российского квартета саксофонистов
«Российский квартет саксофонистов» – это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырех молодых, энергичных и талантливых исполнителей – виртуозов:
Владимир Кознов – сопрано-саксофон
Геннадий Полуяктов – альт-саксофон
Станислав Пялов – тенор-саксофон
Илья Богомол – баритон-саксофон
Квартет не перестает удивлять многомиллионную зрительскую аудиторию, как в России, так и за рубежом. Вниманию зрителей предоставляется необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания, и, конечно же, высокий профессионализм исполнителей!
Квартет является постоянным участником концертных и фестивальных программ таких крупнейших культурных центров страны, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др., выступая на одной сцене с ведущими мировыми исполнителями духового искусства, является финалистом и лауреатом телевизионного проекта канала Россия-Культура «Квартет 4х4», победителем Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция».
Каждый концерт квартета – увлекательное и незабываемое музыкальное путешествие от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.
Концерт пройдет в рамках III Межрегионального фестиваля духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо». Фестиваль осуществляется при поддержке Духового общества им. Валерия Халилова.
Ждем вас 16 мая в 18:30 в ДДН им. А.Е.Кулаковского.
Билеты 500/700/1000 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ТРК «Туймаада», 1 этаж.
Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.
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+7 (999) 174-67-82
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