Филармония Якутии приглашает на концерт Российского квартета саксофонистов

«Российский квартет саксофонистов» – это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырех молодых, энергичных и талантливых исполнителей – виртуозов:

Владимир Кознов – сопрано-саксофон

Геннадий Полуяктов – альт-саксофон

Станислав Пялов – тенор-саксофон

Илья Богомол – баритон-саксофон

Квартет не перестает удивлять многомиллионную зрительскую аудиторию, как в России, так и за рубежом. Вниманию зрителей предоставляется необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания, и, конечно же, высокий профессионализм исполнителей!

Квартет является постоянным участником концертных и фестивальных программ таких крупнейших культурных центров страны, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др., выступая на одной сцене с ведущими мировыми исполнителями духового искусства, является финалистом и лауреатом телевизионного проекта канала Россия-Культура «Квартет 4х4», победителем Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция».

Каждый концерт квартета – увлекательное и незабываемое музыкальное путешествие от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.

Концерт пройдет в рамках III Межрегионального фестиваля духовых оркестров «Фанфары земли Олонхо». Фестиваль осуществляется при поддержке Духового общества им. Валерия Халилова.

Ждем вас 16 мая в 18:30 в ДДН им. А.Е.Кулаковского.

Билеты 500/700/1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ТРК «Туймаада», 1 этаж.

Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн-продажи на сайте филармонии: filarmony.ru



