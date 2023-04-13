Филармония Якутии приглашает на концерт «Приношение Рахманинову»

В изысканной программе Симфонического хора прозвучат наиболее значимые и известные произведения великого композитора:«Весенние воды», «Сирень», «Ты помнишь ли вечер», «Полюбила я на печаль свою», «Хор цыган»из оперы «Алеко» и многие другие.

Солисты: Евгения Илиева, Екатерина Максимова, Петр Попов.

Концерт пройдет в рамках XXII Республиканского Пасхального фестиваля «Золотые купола» и завершит фестиваль #Якутск.Весна.Рахманинов.

Ждем вас 21 апреля в 18:30 в зале Детской школы искусств № 1 г. Якутска

Стоимость билета 500 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.: 8(4112) 45-06-98, 47-63-35.

ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.

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