Филармония Якутии приглашает на концерт «Музыка великих» 🎼

В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучат необыкновенные по красоте, проникновенности, эмоциональности произведения великого композитора Сергея Рахманинова. Ждем вас 20 января в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина Цена билета 350 руб. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн-продажи на сайте филармонии filarmony.ru https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s168

Источник: Филармония Якутии

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