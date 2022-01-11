11.01.2022
17:11
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Культура

Филармония Якутии приглашает на концерт «Музыка великих» 🎼

В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучат необыкновенные по красоте, проникновенности, эмоциональности произведения великого композитора Сергея Рахманинова.

Ждем вас 20 января в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина

Цена билета 350 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.

Онлайн-продажи на сайте филармонии filarmony.ru

https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s168 

Источник: Филармония Якутии
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