Филармония Якутии приглашает на концерт «Музыка русской души»

Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского исполнит произведения трех великих композиторов: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова. Солистка — лауреат международных конкурсов Александра Трофимова (фортепиано). Концерт проходит в рамках фестиваля #Якутск.Весна. Рахманинов и XXII Республиканского Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола». Ведущая — музыковед, заслуженный деятель искусств РС(Я) Елена Ким-Татаринова. Ждем вас 18 апреля в 18:30 в зале Детской школы искусств № 1 г. Якутска. Стоимость билетов 350 руб. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.: 8(4112) 45-06-98, 47-63-35. ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96. Онлайн-продажа на сайте — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s257

Фото: пресс-службы Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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