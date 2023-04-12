Культура
Филармония Якутии приглашает на концерт «Музыка русской души»
Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского исполнит произведения трех великих композиторов: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова.
Солистка — лауреат международных конкурсов Александра Трофимова (фортепиано).
Концерт проходит в рамках фестиваля #Якутск.Весна. Рахманинов и XXII Республиканского Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола».
Ведущая — музыковед, заслуженный деятель искусств РС(Я) Елена Ким-Татаринова.
Ждем вас 18 апреля в 18:30 в зале Детской школы искусств № 1 г. Якутска.
Стоимость билетов 350 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.: 8(4112) 45-06-98, 47-63-35.
ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.
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+7 (999) 174-67-82
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