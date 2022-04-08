Филармония Якутии приглашает на концерт «Музыка из аниме, кино и компьютерных игр»

Симфонический оркестр Symphonica ARTica Филармонии Якутии под управлением Павла Васьковского приглашает на новую программу, в которой прозвучат любимые саундтреки из популярных кинофильмов, таких как «Звёздные воины», «Гарри Поттер», «Ла-ла-ленд» и др.

Ярким акцентом концертной программы станет музыка из аниме и компьютерных игр: «Унесенные призраками», «Наруто», «Ходячий замок», GTA 4, «Марио», TES 5 Skyrim и других.

Грандиозная музыка, фантастический мир героев, их эмоции, а также визуальный контент – все это создаст в зале потрясающую атмосферу!

Ждем вас 14 апреля в 18:30 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина

Стоимость билетов 500/700/1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел. 8(4112) 47-63-35, 45-06-98

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