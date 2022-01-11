Филармония Якутии приглашает на концерт камерной музыки «Fratres» проекта «Скрипка и друзья»

Музыканты Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica представят вниманию публики изящную концертную программу из произведений Пярта, Воан-Уильямса и Моцарта. Солисты: Ульяна Голикова и Антон Максимов. Ведущая — Елена Ким-Татаринова. Ждем вас 15 января в 17:00, в Театре оперы и балета. Стоимость билета 500 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн-продажи на сайте филармонии filarmony.ru https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s166





Фото: пресс-службы. Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко».

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