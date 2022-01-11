11.01.2022
11:45
120
Культура
Филармония Якутии приглашает на концерт камерной музыки «Fratres» проекта «Скрипка и друзья»
Музыканты Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica представят вниманию публики изящную концертную программу из произведений Пярта, Воан-Уильямса и Моцарта.
Солисты: Ульяна Голикова и Антон Максимов.
Ведущая — Елена Ким-Татаринова.
Ждем вас 15 января в 17:00, в Театре оперы и балета.
Стоимость билета 500 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.
Онлайн-продажи на сайте филармонии filarmony.ru
https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s166
Фото: пресс-службы.
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко».
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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