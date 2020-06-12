Филармония Якутии поздравляет коллег

Коллектив Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко искренне поздравляет коллег – артиста Симфонического хора Леонида АНЦИФЕРОВА и концертмейстера группы труб Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica Любомира СЛЕПЦОВА с присвоением почетного знака «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». Желаем дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия!

Фото: Пресс-служба Филармонии Якутии. Источник: Пресс-служба Филармонии Якутии.

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