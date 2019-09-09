Филармония Якутии открывает новый сезон детского музыкального абонемента

Филармония Якутии приглашает на открытие нового сезона абонемента «Музыкальная энциклопедия», который проходит в рамках республиканского проекта «Музыка для всех».

Государственным симфоническим оркестром «Symphonica ARTicа» под управлением Павла Васьковского будет представлена программа «Путеводитель по оркестру», в которой прозвучат произведения композиторов Великобритании: Бенджамина Бриттена, Эдуарда Элгара, Густава Теодора Холста. Музыкант-просветитель Бриттен постоянно стремился привлечь юных слушателей в мир академической (но совсем не скучной!) музыки. И в своем «Путеводителе…» композитору удалось не только продемонстрировать виртуозные возможности всех оркестровых инструментов, но и создать целую галерею их портретов, объединенных занимательным музыкальным сюжетом.

Ждем вас 18 сентября в 15:00 в концертном зале Детской школы искусств №1 (ул. Ярославского, 27).

Стоимость билета: 200 рублей

Купить билеты онлайн: filarmony.ru

Билеты в кассе Филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час., без перерыва на обед.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

Филармония Якутии в инстаграм: @filarmony