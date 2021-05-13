Филармония приглашает на Вечер романса!

Романс – удивительный жанр, где поэзия «дышит» музыкой, а музыка — поэзией!

18 мая Симфонический хор Филармонии Якутии приглашает на концерт «Вечер романса».

В программе знаменитые романсы: «Отговорила роща золотая», «На заре ты ее не буди», «Я встретил Вас», «Однозвучно гремит колокольчик», «Утро туманное», «Белой акации гроздья душистые» и многие другие.

Солисты: Алексей Солдатов, Юлия Караченцева, Леонид Анциферов, Николай Шарин, Диана Морук, Дмитрий Никифоров-Келлер, Ирина Магеррамова.

Главный хормейстер — Людмила Шумилова, концертмейстер — Надежда Киселёва.

Ждем вас 18 мая в 18:30 в Большом зале Якутской духовной семинарии.

Стоимость билета 350 руб.

Билеты в кассах филармони: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 28, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн продажа — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s130