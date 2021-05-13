Филармония приглашает на Вечер романса!
Романс – удивительный жанр, где поэзия «дышит» музыкой, а музыка — поэзией!
18 мая Симфонический хор Филармонии Якутии приглашает на концерт «Вечер романса».
В программе знаменитые романсы: «Отговорила роща золотая», «На заре ты ее не буди», «Я встретил Вас», «Однозвучно гремит колокольчик», «Утро туманное», «Белой акации гроздья душистые» и многие другие.
Солисты: Алексей Солдатов, Юлия Караченцева, Леонид Анциферов, Николай Шарин, Диана Морук, Дмитрий Никифоров-Келлер, Ирина Магеррамова.
Главный хормейстер — Людмила Шумилова, концертмейстер — Надежда Киселёва.
Ждем вас 18 мая в 18:30 в Большом зале Якутской духовной семинарии.
Стоимость билета 350 руб.
Билеты в кассах филармони: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 28, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел.: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн продажа — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s130
+7 (999) 174-67-82