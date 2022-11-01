01.11.2022
11:20
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Культура

Филармония приглашает на концерт «Музыка великих композиторов»

В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучит шедевр русской классической музыки — Концертный вальс № 1 Александра Глазунова и его романтически взволнованная и поэтичная Симфония № 4.

Одно из лучших творений Арама Хачатуряна — Сюита из балета «Спартак» поразит яркой музыкальной драматургией, динамичностью и восточным колоритом!

Ждем вас 5 ноября в 17:00 в Детской школе искусств № 1 г. Якутска.

Стоимость билета 500 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38 ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.

Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s217

Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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