01.11.2022
11:20
130
Культура
Филармония приглашает на концерт «Музыка великих композиторов»
В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучит шедевр русской классической музыки — Концертный вальс № 1 Александра Глазунова и его романтически взволнованная и поэтичная Симфония № 4.
Одно из лучших творений Арама Хачатуряна — Сюита из балета «Спартак» поразит яркой музыкальной драматургией, динамичностью и восточным колоритом!
Ждем вас 5 ноября в 17:00 в Детской школе искусств № 1 г. Якутска.
Стоимость билета 500 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38 ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел.: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.
Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s217
Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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