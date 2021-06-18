Филармония отметила юбилей легендарной Галины Кривошапко

17 июня на сцене Саха театра имени Ойунского состоялся концерт «Легенда.NEXT.XXI век», приуроченный к закрытию X юбилейного сезона Филармонии Якутии и 105-летнему юбилею легендарного дирижёра Галины КРИВОШАПКО.

В сопровождении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Натальи БАЗАЛЕВОЙ выступили молодые солисты: Антон БРАГИН (виолончель), Наталья СОЛОМОНОВА (арфа), Павел ЛЯХОВ (кларнет), Владимир ВАСИЛЬЕВ (валторна).

Также принял участие всемирно известный Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

В программе прозвучали произведения МОЦАРТА, ЧАЙКОВСКОГО, РАВЕЛЯ, ДЖАМПЬЕРИ, ШТРАУСА, а также в преддверии национального праздника Ысыах оркестр исполнил фантазию на якутские темы Юрия СТЕПАНОВА и «Приветственную увертюру» Николая БЕРЕСТОВА, партитуру которой автор посвятил Галине КРИВОШАПКО.

Туяра ПЕСТРЯКОВА, генеральный директор Филармонии Якутии имени Кривошапко:

— Сегодня очень волнительный день, состоялась шестая встреча нашего юбилейного проекта» Услышать будущего зов», которая посвящена нашей несравненной Галине Михайловне КРИВОШАПКО, сегодня 105-й день её рождения.

В зале почитатели её таланта, её внучки. Пожалуй, нет в Якутии человека, который не знал бы её имя. Она действительно человек удивительной творческой судьбы. Ей выпало многое — и радость, и успех, и огорчение, но она переносила все стоически и всякий раз, веруя в силу прекрасного, на закате своей жизни, всё — таки увидела создание Филармонии Якутии, которая гордо носит имя Галины КРИВОШАПКО.

Она приехала к нам в далеком 1940 году и Якутия стала музыкальной республикой благодаря именно ей, которая стала её вторым домом. Она была первой во всем — первой создала филармонический оркестр, как дирижёр исполняла шедевры мировой и отечественной музыки, была первым исполнителем якутской музыки в качестве дирижёра.

Создала передачи на радио и телевидение, мы, продолжая эту традицию, совместно с Национально-вещательной компанией «Саха» представим цикл передач «В эфире Филармония Якутии».

Хотелось бы ещё добавить, что ежегодно 17 июня будем отмечать день рождения Галины Михайловны, и это тоже станет нашей доброй традицией!

Галина Михайловна также была первой, кто записал Олонхо на грампластинку, которая в 2005 году стала одним из подтверждающих аргументов, когда республика готовила документы в ЮНЕСКО и экспертный комитет оценил значимость данной работы в развитии народного эпоса Олонхо, это была очень системная работа, поэтому те записи стали результатом того, что Олонхо стало нематериальным шедевром ЮНЕСКО».