12.01.2023
17:13
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Культура
Филармонии Якутии приглашает юных слушателей в удивительный мир музыки
Концерт «В мире музыки»
Филармонии Якутии приглашает юных слушателей в удивительный мир музыки!
Симфонический хор под управлением Л.Шумиловой и солисты исполнят знаменитые: «Ave Maria» Гуно, «Шутка» Баха, «Неаполитанская песенка» Чайковского, а также искрометная опера «Пиф-Паф» Дунаевского, Мультфантазия, «Барыня» и многие другие.
Ждем вас 20 января в 16:00 в зале Детской школы искусств № 2, ул. Ларионова 12 а
Вход свободный.
Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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