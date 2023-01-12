12.01.2023
17:13
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Культура

Филармонии Якутии приглашает юных слушателей в удивительный мир музыки

Концерт «В мире музыки»

Филармонии Якутии приглашает юных слушателей в удивительный мир музыки!

Симфонический хор под управлением Л.Шумиловой и солисты исполнят знаменитые: «Ave Maria» Гуно, «Шутка» Баха, «Неаполитанская песенка» Чайковского, а также искрометная опера «Пиф-Паф» Дунаевского, Мультфантазия, «Барыня» и многие другие.

Ждем вас 20 января в 16:00 в зале Детской школы искусств № 2, ул. Ларионова 12 а

Вход свободный.


Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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