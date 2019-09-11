Фиксики заговорят на якутском!

Популярный российский мультсериал для детей «Фиксики» продублирован на якутский язык, сообщает НВК Саха.

Об этом на пресс-конференции, посвященной новому телевизионному сезону, рассказал директор — главный редактор дирекции телеканала Олег Колесов.

«Мы провели переговоры с авторами мультсериала, получили права и озвучили его на якутском языке», — отметил он.

Как отметила руководитель творческой группы по созданию детских передач НВК «Саха» Лена Керемясова, была проведена большая работа.

«Во многом советовались с авторами мультсериала, согласовывали с ними все тексты. Был проведен кастинг по отбору актеров — они должны были не только чисто говорить на якутском, но и уметь входить в образ», — рассказала она.

Музыку и песни на якутском к мультфильму написал известный певец Алексей Егоров. Главного героя Дим Димыча озвучил ученик 6 класса школы «Айыы кыhата» Арылхан Лебедев.

Мультсериал «Фиксики» создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» и в легкой занимательной форме объясняет детям, что и как устроено в нашем техногенном мире. На якутском языке его будут показывать на телеканале НВК «Саха» в 12.15 и 17.15 по якутскому времени.

Ранее НВК «Саха» также перевела на якутский язык мультсериал «Маша и медведь».