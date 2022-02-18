«Фиксики» и «Смешарики» заговорят на якутском языке

В год 100-летия Якутской АССР телеканал НВК «Саха» запустит производство детского контента на родных языках. В этом году планируется создать 20 мультфильмов на якутском языке и перевести известные российские мультфильмы.

«Мы уделяем большое внимание развитию многообразия языков и культуры. Новые возможности для сохранения языков даёт цифровизация. Так, в республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках», – отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил заместитель Председателя Правительства республики Сергей Местников, работа ведётся по трём направлениям: производство образовательного и развлекательного контента для детей дошкольного и младшего школьного возраста, дублирование на якутский язык детских мультфильмов, производство детских мультфильмов на якутском языке.

На 2022 год запланировано дублирование 417 серий мультфильмов «Фиксики» и «Смешарики». Предварительно получено согласие авторов на размещение в эфире и на YouTube. Первые сто серий дублированных мультиков «Фиксики» будут размещены на YouTube 1 июня 2022 года, также мультики выйдут в эфире телеканала «Мамонт». Остальные серии будут размещаться в течение года.

На днях НВК «Саха» объявила открытый конкурс на лучший сценарий детского мультфильма и детскую анимацию. Предварительно проведены переговоры с двумя группами производителей мультфильмов.

Также НВК «Саха» производит игровой образовательный контент для своего YouTube-канала «Чохоон». Сейчас на канале более 430 видео, свыше 14 тысяч подписчиков и 546 тысяч просмотров. Самыми популярными видео на канале являются мультфильм «Сахалыыалпаабыт (Якутский алфавит)» (более 50 тыс. просмотров), мультсериал «Смартпуонаптартүбэлтэлэрэ» (20 тыс. просмотров).