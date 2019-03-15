Фигурантов картельного сговора в Якутии посадили под домашний арест

Якутский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двум фигурантам уголовного дела о картельном сговоре коммерческих организаций с медучреждениями региона, сообщает телеканал «Якутия 24».

Как телеканалу сообщили в пресс-службе суда, обвиняемые будут находиться под домашним арестом по 19 мая 2019 года включительно. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, коммерческие организации, поставляющие лекарства и медицинские изделия, подозреваются в картельном сговоре с медучреждениями. Общая сумма государственных контрактов, заключенных с представителями картеля и их аффилированными лицами, составляет около трех миллиардов рублей.