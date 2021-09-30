ФИЦ ЯНЦ СО РАН вошел в Консорциум «Глобальные изменения Земли», организованный ТГУ

29 сентября Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» и Национальный исследовательский Томский государственный университет заключили Соглашение об участии в многостороннем междисциплинарном Консорциуме по реализации Проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни».

Как отметил заместитель председателя ФИЦ ЯНЦ СО РАН по науке и техническим проектам Николай Голиков, у Якутского научного центра, в который входят семь научно-исследовательских институтов различного профиля, прочные дружеские отношения с Томским государственным университетом.

Территория реализации Проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» охватывает Сибирь и Арктику, включая бассейны великих сибирских рек Обь, Енисей и Лена. Именно эта территория оказывает существенное влияние на глобальный климат и экологию.

Ключевой вопрос, стоящий перед участниками Консорциума — изучение взаимосвязей и функционирования системы суша-шельф-криосфера-атмосфера в арктической зоне России и в Северной Евразии.

Проект включает разработку методов и средств мониторинга, а также создание системы и проведение комплексных системных исследований для выявления и оценки основных процессов, ответственных за усиление выброса парниковых газов в атмосферу благодаря прогрессирующей деградации мерзлоты. Эти исследования обеспечат оценку и прогноз углеродного цикла в Арктической зоне России и в Северной Азии, что, в свою очередь, позволит осуществить долгосрочный прогноз состояния арктической системы, уточнить существующие климатические модели и сформулировать предложение комплекса необходимых мер защиты (или адаптации) от последствий изменения климата.

«У нас большие надежды на сотрудничество, потому что компетенции расположенных в Якутии научных институтов — уникальны. У нас получится синергия», — подчеркнул первый проректор Томского государственного университета Виктор Дёмин.

«Я просто уверен, что всё у нас получится и будут очень интересные исследования высочайшего уровня. Консорциум охватит станциями и точками мониторинга всю Сибирь», — сообщил профессор Томского государственного университета Сергей Кирпотин.