ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» поздравляет Михаила Николаева

Уважаемый Михаил Ефимович! От имени коллектива ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Объединенного Учена Совета от всей души поздравлю Вас со знаменательной датой – 85 –летним юбилеем!

Все научное сообщество нашего региона искренне благодарит Вас за тот неоценимый вклад, который Вы внесли в развитие науки.

В самое непростое для республики время именно Вы стояли у истоков создания целого ряда новых институтов, десятков лабораторий. Благодаря Вашей поддержке, активной позиции и политической дальновидности, произошли серьезные структурные изменения, укреплена материальная база научных учреждений. Научная общественность высоко ценит Ваш вклад в продвижении идей духовности и знания, в развитие высшего образования в Якутии. Ваше добросовестное отношение к делу, высокая работоспособность, создали Вам репутацию безусловного лидера, а редкие личностные качества, отзывчивость, душевная теплота, и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач, снискали авторитет и безграничное уважение.

Уважаемый Михаил Ефимович! Примите наши самые искренние поздравления с 85-летием! Мы желаем Вам крепкого здоровья, сохранять силу духа. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой, долголетия и счастья!

Генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Член-корреспондент РАН Михаил Лебедев