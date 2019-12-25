ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и Минэкологии Якутии подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 25 декабря, Федеральный исследовательский центр «ЯНЦ СО РАН» и Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашением установлены основные принципы взаимодействия в области изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая водные объекты, леса, объекты животного мира и среду их обитания, государственного экологического мониторинга.

«Вы ежедневно решаете проблемы, связанные с охраной природы, с сохранением экологии и я очень благодарен вам за ваше государственное и принципиальное отношение к своей деятельности», — отметил Председатель ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев, обращаясь к руководству и к сотрудникам Министерства экологии. Михаил Петрович подчеркнул, что деятельность всех научных институтов Якутского научного центра так или иначе связана с деятельностью республиканского Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Глава министерства Сахамин Афанасьев отметил, что природоохранная отрасль не может работать без научной поддержки, без потенциала Сибирского отделения Российской академии наук. «Наука должна сопровождать не только природоохранные мероприятия, но и обосновывать все процессы, происходящие с нашей природой и окружающей средой. Симбиоз науки и практикующих экологов даст эффект для природоохранной деятельности» — подчеркнул министр.