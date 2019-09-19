Прокуратура Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Нерюнгринского района Якутии и одного уроженца Якутска. Они признаны виновными в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в жилище с причинением ущерба в значительном и крупном размерах) и п.п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой с незаконным проникновением в жилище с причинением ущерба в особо крупном размере).

В суде установлено, что в период времени с июля 2016 года по февраль 2018 года в составе организованной группы подсудимыми спланирован и совершен ряд квартирных краж на территории Нерюнгри.

Подсудимые при совершении преступлений распределяли между собой роли, с учетом собранной информации выбирали квартиры, способы совершения краж и орудия преступлений, для обеспечения конспирации использовали сим-карты, оформленные на других лиц, предусматривали возможность обеспечения себе алиби и т.д.

В частности, подсудимые, зная о нахождении в квартире одного из предпринимателей ценного имущества, решили проникнуть в жилое помещение через окно, однако ошиблись номером квартиры и попали в квартиру пенсионерки, где украли три комплекта постельного белья и 900 рублей мелочью, хранившейся в копилке на подарок внуку. Впоследствии, мужчины все же проникли в квартиру предпринимателя, где похитили имущество на общую сумму свыше 3 млн. 883 тыс.рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил двух подсудимых к 7 годам лишения свободы, одного к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.