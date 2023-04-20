Фестиваль «Золотые купола»: концерт «Русь благодатная»

20 апреля в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоялся праздничный концерт «Русь благодатная», проводимый в рамках XXII Всероссийского Пасхального фестиваля «Золотые купола».

На сцене царили богатство русской культуры и великого русского языка, вмещающие в себя несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Всех зрителей ждало удивительное, праздничное, весеннее настроение, которое подарили замечательные артисты и коллективы: народный вокальный ансамбль «Русь», детский вокальный ансамбль «Русь», ансамбль «Изюминка» детского сада «Теремок», детский ансамбль «Раздолинки», народный ансамбль современного танца «Тетрис», солистка народного хора русской песни «Раздолье» Надежда Сахно, студия хореографии «Вдохновение», солисты государственной филармонии Якутии Василий Пинигин, Алексей Солдатов, ансамбль хранителей старорусских песен ямщицкого тракта «Ямские бубенцы», народный ансамбль русского танца «Ярилов день», вокальный ансамбль «Ямская гармонь», группа «Престиж» при народном хореографическом коллективе «Эдельвейс» и студия хореографии «Вдохновение» ГО «Жатай».

Концерт стал настоящим воплощением пасхальной радости. В зале царил особый дух. Остаться равнодушным к выступлениям было просто невозможно: профессиональные и юные артисты разговаривали с залом своими сердцами.