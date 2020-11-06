Фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартует 25 ноября

Управление культуры Окружной администрации г. Якутска сообщает, что с 25 ноября по 1 декабря на платформе Instagram @upravlenie_cultury_yakutsk пройдут мероприятия республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Заявки на участие в конкурсах принимаются с 16 ноября.

16 – 29 ноября

· «Строганина – 2020» — фотоконкурс на лучшее оформление блюда из строганины.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

· «Виртуальный холод» — конкурс ледовых и снежных скульптур среди самодеятельных мастеров.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

· «Тойон Балык» фотоконкурс на самую большую рыбу

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

23 – 27 ноября

· «Зимняя фантазия» мастер-классы по ручной работе.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

25 — 27 ноября

· «Бриллианты Якутии» блиц-турнир по ледовым скульптурам.

Место проведения: площадь Орджоникидзе.

25 – 30 ноября

· «Бриллианты Якутии» открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур.

Место проведения: 202 мкр Ледовый парк «Северное сияние».

27 – 30 ноября

· «Серебряная чешуя» виртуальная выставка народного творчества.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

1 декабря

· «Ёлка нарядно сверкает огнями» — зажжение городской ёлки.

Место проведения: площадь Орджоникидзе, Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» на протяжении многих лет радует горожан и гостей столицы, даря людям предновогоднее настроение. Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России.

В следующем году фестиваль отметит 10-летие со дня проведения первого мероприятия. За это время фестиваль приобрел особый статус, с каждым годом количество участников и проводимых мероприятий увеличивается, география охвата расширяется.

Ежегодный фестиваль играет ключевую роль в популяризации Республики Саха (Якутия) как мирового центра Холода и Зимы, привлекает к формированию познавательного интереса к краю.