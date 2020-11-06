Фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартует 25 ноября
Управление культуры Окружной администрации г. Якутска сообщает, что с 25 ноября по 1 декабря на платформе Instagram @upravlenie_cultury_yakutsk пройдут мероприятия республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Заявки на участие в конкурсах принимаются с 16 ноября.
16 – 29 ноября
· «Строганина – 2020» — фотоконкурс на лучшее оформление блюда из строганины.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
· «Виртуальный холод» — конкурс ледовых и снежных скульптур среди самодеятельных мастеров.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
· «Тойон Балык» фотоконкурс на самую большую рыбу
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
23 – 27 ноября
· «Зимняя фантазия» мастер-классы по ручной работе.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
25 — 27 ноября
· «Бриллианты Якутии» блиц-турнир по ледовым скульптурам.
Место проведения: площадь Орджоникидзе.
25 – 30 ноября
· «Бриллианты Якутии» открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур.
Место проведения: 202 мкр Ледовый парк «Северное сияние».
27 – 30 ноября
· «Серебряная чешуя» виртуальная выставка народного творчества.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
1 декабря
· «Ёлка нарядно сверкает огнями» — зажжение городской ёлки.
Место проведения: площадь Орджоникидзе, Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» на протяжении многих лет радует горожан и гостей столицы, даря людям предновогоднее настроение. Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России.
В следующем году фестиваль отметит 10-летие со дня проведения первого мероприятия. За это время фестиваль приобрел особый статус, с каждым годом количество участников и проводимых мероприятий увеличивается, география охвата расширяется.
Ежегодный фестиваль играет ключевую роль в популяризации Республики Саха (Якутия) как мирового центра Холода и Зимы, привлекает к формированию познавательного интереса к краю.
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