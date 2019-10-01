Фестиваль «Зима начинается с Якутии»: объявляется конкурс на создание официальной песни
Управлением культуры и духовного развития Окружной Администрации г. Якутска в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» объявляет конкурс на создание официальной песни фестиваля. В конкурсе могут принять участие все желающие: авторы, группы авторов, музыканты, композиторы, мелодисты, музыкальные студии.
Песня будет сопровождать все мероприятия фестиваля и должна отражать особенности суровой зимы Якутии, которой она славится. В песне ожидается упоминание главных событий фестиваля холода: «Зажжение главной елки», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс «Строганина», национальные спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера».
Конкурс проводится с 01 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года включительно. Победитель будет поощрен специальным дипломом и денежным призом. Приглашаем всех желающих принять активное участие в городском конкурсе!
Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится в городе Якутске с 2011 года и является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России.
Заявки на конкурс принимаются по адресу: пр. Ленина 15, каб.103,
тел.408-052
Электронная почта: cultura521@mail.ru
Положение конкурса на создание официальной песни фестиваля
«Зима начинается с Якутии»
- Общие положения
1.1 Конкурс на создание официальной песни фестиваля «Зима начинается с Якутии» проводится Окружной Администрацией г. Якутска в целях поддержки творческого потенциала самодеятельных и профессиональных авторов, создания официального музыкального символа и привлечения внимания к фестивалю.
1.2 Жюри конкурса формируется Управлением культуры и духовного развития Окружной Администрации г. Якутска. Жюри самостоятельно определяет регламент своей работы.
1.3 Один автор (один авторский коллектив) может представить любое количество вариантов официальной песни.
1.4 В конкурсе принимают участие все желающие: авторы, группы авторов, музыканты, композиторы, мелодисты, музыкальные студии.
1.5. Победитель конкурса обязуется заключить договор с организатором о передаче или предоставлении авторского права на свою работу в порядке и форме, предусмотренной действующим законодательством, при этом вознаграждение за передачу права использования входит в стоимость приза, передаваемого победителю.
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Целью организации и проведения конкурса является создание официальной песни фестиваля «Зима начинается с Якутии» (далее песня, как высокохудожественного, музыкально-поэтического произведения).
2.2 Песня должна отражать особенности суровой зимы Якутии, которыми она славится, а так же воспевать главные события холода: «Зажжение главной елки», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс «Строганина», национальные спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера».
- Требования к конкурсным работам
3.1. Песня должна представлять собой
музыкальное произведение продолжительностью не более 5 минут, предназначенное
для коллективного исполнения на мероприятиях.
3.2. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты текста песни.
3.3. Текст песни должен соответствовать нормам права, морали и нравственности и может быть написан на двух государственных языках: русском и якутском языках.
3.4. Тексты песен, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям, уставленным настоящим Положением, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.5. Литературный текст должен состоять не менее чем из двух куплетов и припева и отвечать следующим требованиям:
— высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность);
— торжественный и идейно-патриотический характер;
— быть доступным для понимания людей любого возраста, легко заучиваемым.
3.6. Музыкальный материал должен соответствовать следующим требованиям:
— мелодическая выразительность;
— торжественность;
— легкая запоминаемость;
— соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и образному содержанию текста;
— доступность для массового исполнения.
4. Сроки проведения конкурса
4.1Конкурс проводится с 01 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года включительно.
4.2 Представленные материалы не редактируются и не возвращаются.
4.3 Готовый материал предоставляется на съемном носителе (только флешка).
Готовым материалом считается: плюсовка с записью слов и музыки. Так же отдельно предоставляются слова текста песни напечатанные в Word.
4.4 Заявки на конкурс принимаем по адресу: пр. Ленина 15, каб.103, тел.408-052. Электронная почта: cultura521@mail.ru. Координатор конкурса Захарова Роза Владимировна 89142248798
5.Определение победителя и награждение.
5.1 Жюри конкурса выбирает лучшую песню из предоставленных 21 ноября 2019г.
5.2 Победитель награждается дипломом и денежным призом.
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