Фестиваль «Зима начинается с Якутии»: объявляется конкурс на создание официальной песни

Управлением культуры и духовного развития Окружной Администрации г. Якутска в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» объявляет конкурс на создание официальной песни фестиваля. В конкурсе могут принять участие все желающие: авторы, группы авторов, музыканты, композиторы, мелодисты, музыкальные студии.

Песня будет сопровождать все мероприятия фестиваля и должна отражать особенности суровой зимы Якутии, которой она славится. В песне ожидается упоминание главных событий фестиваля холода: «Зажжение главной елки», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс «Строганина», национальные спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера».

Конкурс проводится с 01 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года включительно. Победитель будет поощрен специальным дипломом и денежным призом. Приглашаем всех желающих принять активное участие в городском конкурсе!

Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится в городе Якутске с 2011 года и является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России.

Заявки на конкурс принимаются по адресу: пр. Ленина 15, каб.103,

тел.408-052

Электронная почта: cultura521@mail.ru

Положение конкурса на создание официальной песни фестиваля

«Зима начинается с Якутии»

Общие положения

1.1 Конкурс на создание официальной песни фестиваля «Зима начинается с Якутии» проводится Окружной Администрацией г. Якутска в целях поддержки творческого потенциала самодеятельных и профессиональных авторов, создания официального музыкального символа и привлечения внимания к фестивалю.

1.2 Жюри конкурса формируется Управлением культуры и духовного развития Окружной Администрации г. Якутска. Жюри самостоятельно определяет регламент своей работы.

1.3 Один автор (один авторский коллектив) может представить любое количество вариантов официальной песни.

1.4 В конкурсе принимают участие все желающие: авторы, группы авторов, музыканты, композиторы, мелодисты, музыкальные студии.

1.5. Победитель конкурса обязуется заключить договор с организатором о передаче или предоставлении авторского права на свою работу в порядке и форме, предусмотренной действующим законодательством, при этом вознаграждение за передачу права использования входит в стоимость приза, передаваемого победителю.

2. Цель и задачи конкурса

2.1 Целью организации и проведения конкурса является создание официальной песни фестиваля «Зима начинается с Якутии» (далее песня, как высокохудожественного, музыкально-поэтического произведения).

2.2 Песня должна отражать особенности суровой зимы Якутии, которыми она славится, а так же воспевать главные события холода: «Зажжение главной елки», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс «Строганина», национальные спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера».

Требования к конкурсным работам

3.1. Песня должна представлять собой музыкальное произведение продолжительностью не более 5 минут, предназначенное для коллективного исполнения на мероприятиях.

3.2. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты текста песни.

3.3. Текст песни должен соответствовать нормам права, морали и нравственности и может быть написан на двух государственных языках: русском и якутском языках.

3.4. Тексты песен, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям, уставленным настоящим Положением, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.5. Литературный текст должен состоять не менее чем из двух куплетов и припева и отвечать следующим требованиям:

— высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность);

— торжественный и идейно-патриотический характер;

— быть доступным для понимания людей любого возраста, легко заучиваемым.

3.6. Музыкальный материал должен соответствовать следующим требованиям:

— мелодическая выразительность;

— торжественность;

— легкая запоминаемость;

— соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и образному содержанию текста;

— доступность для массового исполнения.

4. Сроки проведения конкурса

4.1Конкурс проводится с 01 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года включительно.

4.2 Представленные материалы не редактируются и не возвращаются.

4.3 Готовый материал предоставляется на съемном носителе (только флешка).

Готовым материалом считается: плюсовка с записью слов и музыки. Так же отдельно предоставляются слова текста песни напечатанные в Word.

4.4 Заявки на конкурс принимаем по адресу: пр. Ленина 15, каб.103, тел.408-052. Электронная почта: cultura521@mail.ru. Координатор конкурса Захарова Роза Владимировна 89142248798

5.Определение победителя и награждение.

5.1 Жюри конкурса выбирает лучшую песню из предоставленных 21 ноября 2019г.

5.2 Победитель награждается дипломом и денежным призом.