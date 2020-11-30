Фестиваль «Вкус Якутии»: В ресторан на дегустацию!

Ежегодный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» пройдет с 30 ноября по 6 декабря 2020 г.

Рестораны, принимающие участие в гастрономическом фестивале «Вкус Якутии»:

Мацури @matsuri_yakutsk адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского, 26/4;

Бекетов @beketov_ykt, адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 23;

Houston @houston_ykt, адрес: г. Якутск, ул. Орджониктдзе, 30/1;

Усадьба Атласовых @etno_usadba, адрес: г. Якутск, Вилюйский тр., 6км.,д.6;

Kitchen @kitchen.yakutsk, адрес: г. Якутск, ул. Губина, 39;

Крыша @krysha_ykt, адрес: г. Якутск, ул. Кальвица, 14/1а;

Alprana» @alprana.ykt, адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 9/2.

Что это значит? В течение фестивальной недели с 30 ноября по 6 декабря во всех этих заведениях будет представлен дегустационный сет из местной продукции. Гости заведений смогут попробовать то же, что и жюри конкурса!

Жюри фестиваля выберет лучший сет по определенным критериям, например «Использование новых технологий приготовления блюд из местного сырья» или «Использование местных, не аллергенных, экологически чистых продуктов для блюд здорового питания». Конкурсанты будут оцениваться по двум категориям: «Этнический ресторан, кафе» и «Классический ресторан, кафе».

Организаторы фестиваля: Окружная администрация города Якутска и Ассоциация Гостеприимства Якутии.

Награждение победителей будет 3 декабря, результаты будут на официальном сайте Окружной администрации города Якутска, на страницах социальных сетей.