01.04.2023
16:54
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Праздники
Фестиваль в Булгунняхтахе «Играй, гармонь! Живи, частушка!»
ХХI Республиканский фестиваль «Играй, гармонь! Живи, частушка!» в селе Булгунняхтах, 1 апреля 2023 года. Парад участников. тгк Хангаласские
Источник: тгк Хангаласские
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