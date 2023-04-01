01.04.2023
16:54
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Праздники

Фестиваль в Булгунняхтахе «Играй, гармонь! Живи, частушка!»

ХХI Республиканский фестиваль «Играй, гармонь! Живи, частушка!» в селе Булгунняхтах, 1 апреля 2023 года. Парад участников. тгк Хангаласские

Источник: тгк Хангаласские

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