Фестиваль «Территория» впервые в Якутске

Со 2 по 8 июня 2022 года в Якутске впервые пройдёт фестиваль современного искусства «Территория. Якутск»,призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока. Фестиваль проводится в рамках 100-летия с момента образования Якутской АССР и представит насыщенную событиями неделю современного искусства. «Территория. Якутск» — это совместный проект Международного фестиваля — школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Откроется фестиваль 2 июня спектаклем молодого режиссёра из Санкт-Петербурга Кирилла Люкевича «Картон». Во дворе Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) зрителям будет предложено узнать обо всех этапах производства картона, а по круговороту картона в природе их будет сопровождать «картонный человек». Спектакль будет представлен три раза: 2 июня в 15:00 и 18:00 и 3 июня в 15:00.

Центральное место в программе фестиваля займут показы спектаклей — победителей седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс». Городской драматический театр г. Шарыпово представит спектакль «Буратино», Мирнинский театр Республика Саха (Якутия) — спектакль «Озор», а Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) 8 июня в 16:00 сыграет спектакль «Хроника безумия…» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», ставшую победителем конкурса «Полюс. Золотой Сезон» и занявшую первое место.

В рамках фестиваля на сцене ТЮЗа с 4 по 8 июня пройдут показы московских спектаклей. 4 июня в 15:00 и 18:00 Георгий Иобадзе сыграет моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» по знаменитому «оттепельному» роману писателя Нодара Думбадзе о детстве и юности мальчика Зурико. Театр «Трикстер» покажет 6 июня в 15:00 и 18:00 постановку «Сказки роботов о настоящем человеке». Крошечные роботы в миниатюрном механическом вертепе рассказывают истории про людей по повести Станислава Лема «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле». 5 июня в 16:00 и 18:00 Городской драматический театр г. Шарыпово представит спектакль Снежанны Лобастовой «Буратино», добрая сказка об ожившем деревянном мальчике, вырезанном из полена, рождается буквально на глазах у зрителя.

Представители 6 театров — победителей и Народного театра «Чудак» Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «ДК «Нефтехимик» станут участниками профессиональной программы фестиваля. С лекциями и мастер — классами на фестивале в Якутске выступят: режиссёр, народный артист РФ Андрей Борисов, педагог-репетитор Артём Игнатьев, актёр и режиссёр Георгий Иобадзе, директор Театра «Трикстер» Мария Литвинова, режиссёр Кирилл Люкевич, исполнительный продюсер Ольга Романова, актер, режиссер и директор Мирнинского театра Константин Солдатов, театральный художник Юрий Хариков.

В программу фестиваля кроме спектаклей для семейного просмотра включены два мастер-класса для детей и их родителей: 3 июня в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) состоится музыкальный мастер-класс Полины Осетинской (фортепиано) и Елены Ревич (скрипка) и 7 июня в Театре юного зрителя Республики Саха (Якутия) пройдёт теневой мастер-класс от Театра «Трикстер».

На фестивале «Территория. Якутск» Московский музей современного искусства представит выставку «Человек и его ландшафты» в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия). Экспозиция избранных произведений из коллекции ММОМА обращается к теме видимых и воображаемых пространств, с которыми взаимодействует и ассоциирует себя человек. Она посвящена его связям с реальными ландшафтами и, с другой стороны, его внутренним представлениям о мире: снам, видениям, фантазиям и воспоминаниям. Выставка будет открыта для посещения с 4 июня по 17 июля.

Приглашаем всех жителей и гостей нашей необъятной республики посетить фестиваль современного искусства, прикоснуться к культурной жизни и воочию увидеть яркие и незабываемые спектакли.

Билеты уже в продаже на официальном сайте ТЮЗа http://sakhatuz.ru/afisha/ , граждане от 14 до 22 лет билеты также можете приобрести по «Пушкинской карте».