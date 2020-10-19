Фестиваль «Северное сияние» будет продолжен

В сложных эпидемиологических условиях проходит X Международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние».

Филармония Якутии уже успела порадовать своих зрителей несколькими концертами. 1 октября состоялось открытие фестиваля в Центре культуры и современного искусства. В сопровождении симфонического оркестра выступил солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенный солист Филармонии Якутии Григорий Чернецов и солистка якутской оперы Екатерина Захарова. 7 октября в Алдане Государственный концертный оркестр Якутии состоялся концерт песен Виктора Цоя — «30 лет без «КИНО». 11 октября Симфонический хор Филармонии Якутии представил концерт-поздравление в честь 150-летия Якутской епархии и, в этот же день, 11 октября в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» в сопровождении симфонического оркестра Symphonica ARTica выступили лаурет XV Международного конкурса имени Чайковского, виолончелист Александр Рамм и первая скрипка симфонического оркестра Филармонии Якутии Ульяна Голикова.