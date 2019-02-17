АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-28
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.70
 75.25
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.02.2019, 20:22
Культура & Образование
Фестиваль русской песни «Родные просторы» прошел в Якутске
17.02.2019, 18:10
Культура & Образование
На выставке «Дархан Уус» выбрали лучший охотничий нож
17.02.2019, 17:45
Общество
Отцы республики обмениваются опытом
17.02.2019, 17:24
Культура & Образование
В конкурсе «Бастыҥ ас быҺаҕа» победил кузнец Семен Охлопков
17.02.2019, 17:00
Спорт
Видео
Егоров уступил в бою на турнире Кубок «Странджа»
17.02.2019, 16:43
Происшествия
Фотофакт
В Якутии в ДТП пострадали 6 человек
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
17.02.2019, 16:03
Политика
Якутские единороссы начали подготовку к осенним выборам
17.02.2019, 15:45
Культура & Образование
Видео
Позитив
Первый канал показал сюжет из Оймякона
17.02.2019, 15:28
Культура & Образование
Денис Белозеров посетил выставку кузнецов Якутии
17.02.2019, 14:37
Культура & Образование
Разработки педагогов из Якутии признаны лучшими в ДВФО
17.02.2019, 14:14
Спорт
Вячеслав Фетисов встретился с участниками I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
17.02.2019, 14:14
Экология
Олекминчане бьются за чистую воду
17.02.2019, 13:52
История
Эксперт отверг версию шведов о гибели группы Дятлова
17.02.2019, 13:29
Спорт
Якутская биатлонистка завоевала бронзу на МСИ «Дети Азии»
17.02.2019, 13:07
Спорт
Фотофакт
Как это было? Закрытие первых зимних игр «Дети Азии»
17.02.2019, 12:46
Культура & Образование
День эвенского языка
17.02.2019, 12:19
Спорт
Интервью
Яков Амвросьев: Врач и учитель – вот нехитрый выбор профессий был в 70-х годах
17.02.2019, 11:59
Культура & Образование
Национальная община «Тыва» встречает гостей
17.02.2019, 11:40
Официально
Размер выплат по новому Указу о рождаемости в Якутии
17.02.2019, 11:20
Происшествия
Внимание! Угон
17.02.2019, 10:59
Политика
Якутия и Аналитический центр РФ подписали Протокол совместных действий
17.02.2019, 10:46
Культура & Образование
Фотофакт
Выставка кузнецов «Дархан Уус»: прошлое и современность
17.02.2019, 10:25
Политика
Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии
17.02.2019, 10:07
Происшествия
Якутяне лишились имущества в огне
17.02.2019, 0:41
Общество
Сегодня день рождения главы улуса, замредактора и аниматора
17.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 17 февраля 2019
16.02.2019, 23:47
Желток
Видео
Instagram
Предложение в зрительном зале
16.02.2019, 23:38
Культура & Образование
В Якутске отпраздновали бурятский Новый год Сагаалган
16.02.2019, 23:28
Культура & Образование
Известный археолог Якутии приглашает на лекцию
16.02.2019, 17:22
Экономика
Самосовершенствование — секрет успеха компании «Камелек»
16.02.2019, 17:01
Спорт
Неофициальный медальный зачет Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 16:42
Светская хроника
Instagram
Якутский борец дает мастер-классы в США
16.02.2019, 16:20
Культура & Образование
Видео
Instagram
По-якутски из Америки
16.02.2019, 16:02
Культура & Образование
Фотофакт
Позитив
Работу якутского фотографа отметил иностранный журнал
16.02.2019, 15:44
Спорт
Успей стать волонтером на Кубке мира по вольной борьбе
16.02.2019, 15:22
Происшествия
Опасно ли ездить на автобусах в Якутске?
16.02.2019, 15:01
Спорт
Смотрите сегодня трансляцию закрытия Игр «Дети Азии»
16.02.2019, 14:42
Общество
В Якутии объявлен старт первых проектов Года консолидации
16.02.2019, 14:20
Желток
Instagram
Якутская кукла в «стрингах» вызвала ажиотаж
16.02.2019, 14:02
Экономика
АК «ЖДЯ» планирует выйти на перевозки Азия-Европа
16.02.2019, 13:24
Культура & Образование
Выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус» собрала лучших мастеров
16.02.2019, 13:10
Культура & Образование
Участвуй в республиканском конкурсе «ЖКХ глазами детей»
16.02.2019, 13:04
Происшествия
Лудоманы Якутии идут на преступления
16.02.2019, 12:56
Якутия
Погода на выходные
16.02.2019, 12:38
Общество
Роспотребнадзор Якутии: потребители взыскали 4,5 млн
16.02.2019, 12:20
Происшествия
Нюрбинская Бонни без Клайда
16.02.2019, 11:55
Спорт
Стал известен первый соперник Егорова в Болгарии
16.02.2019, 11:40
Светская хроника
Видео
Якутскую красавицу обсудили итальянцы на Youtube
16.02.2019, 11:13
Экология
Добывающая компания заплатит за загрязнение реки в Якутии
16.02.2019, 10:55
Общество
В Якутске внедряется пилотный проект «Умный город»
16.02.2019, 10:37
Официально
График плановых работ энергетиков 16-18 февраля
16.02.2019, 10:24
Общество
Правительственная делегация работает в Олекминском районе
16.02.2019, 10:12
Происшествия
Пожары в Якутии
16.02.2019, 0:40
Спорт
Сегодня день рождения тренера
16.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота, 16 февраля 2019
15.02.2019, 23:39
Якутск
Парк будущих поколений в Якутске вошёл в ТОП-15 «100 городских лидеров»
15.02.2019, 23:35
Якутск
Прогноз погоды в Якутске на 14 февраля
15.02.2019, 20:18
Якутск
В Якутске дан официальный старт Году добрососедства
15.02.2019, 19:15
Культура & Образование
Резонанс
Мэр встретилась с коллективом школы «Айыы кыhата»
15.02.2019, 18:30
Якутск
В ЗАГСе состоялось чествование золотой пары – семьи Поповых
15.02.2019, 18:15
Якутия
В Усть-Алданском районе открылся новый спортзал
15.02.2019, 18:00
Культура & Образование
Сотрудница Алмазэргиэнбанка на «отлично» справилась с «Сахалыы дьыктаан»
15.02.2019, 17:45
Культура & Образование
В Якутске проходит семинар для драматургов и сценаристов
15.02.2019, 17:30
Общество
В Якутске письмо школьника раздают водителям автобусов
15.02.2019, 17:15
Судебная хроника
В Якутии посадили ревнивца, убившего гражданскую жену
15.02.2019, 17:00
Спорт
Позитив
Юношеская сборная Кувейта по хоккею пропустила 219 шайб. Но ее все полюбили
15.02.2019, 16:50
Культура & Образование
Завтра стартует юбилейная Х выставка кузнецов «Дархан Уус»
15.02.2019, 16:40
Экономика
Резонанс
Айсен Николаев: Слияние авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии» исключено
15.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Эксклюзив
Главная блондинка эстрады поздравила своих поклонников 
15.02.2019, 16:10
Экология
На Якутию надвигается пурга
Архив новостей
Культура & Образование
17 февраля 2019, 20:22
120

Фестиваль русской песни «Родные просторы» прошел в Якутске

V Республиканский фестиваль русской песни «Родные просторы» состоялся 17 февраля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в рамках мероприятий Года консолидации в Якутии и 25-летия общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)».

Розалия Колосова, первый заместитель генерального директора ДДН им. А.Е. Кулаковского:

— В фестивале участвуют более 150 исполнителей и коллективов из Амгинского, Хангаласского, Намского, Мегино-Кангаласского улусов, города Якутска и пригородов, которые выступают по направлениям «Народная песня разных областей России», «Старинные русские песни ямщицкого тракта». Приятно увидеть такое количество искренне увлеченных людей. Песенная культура жива, пока есть люди, исполняющие старинные фольклорные произведения народа. Все участники фестиваля «Родные просторы» сохраняют русские народные традиции и передают их следующим поколениям. В планах расширение проекта до фестиваля русской культуры.

Ирина Стрекаловская, заместитель председателя РОО «Потомки государевых ямщиков»:

— Русская народная песня пришла в наш край около четырехсот лет назад, когда Якутия вошла в состав Российского государства, когда были основаны русские казачьи города, происходило становление Иркутско-Якутского почтового тракта.  И с этих пор до наших дней сохраняется русское народное творчество в Якутии. Не секрет, что русские народные песни любят все народы, которые проживают в нашей республике. Замечательному фестивалю «Родные просторы» желаю долгого пути, богатой истории.

Марфа Семенова приехала на фестиваль из села Майя Мегино-Кангаласского улуса. Она исполнила песню на ст. В. Гундарева, муз. Н. Кудрина «Деревенька моя». Марфе Егоровне с детства нравятся самобытные, неповторимые русские народные мелодии: «Каждый народ воплощает в песни свои мечты и желания, красоту и краски родного края. Воспевает в ней свой народ, свою историю. Красоту любой народной песни трудно выразить. Ее надо только услышать. Ведь в каждую песню народ вкладывает самое дорогое и ценное что у него есть – свою душу и свое слово».

Фестиваль проводится в целях пропаганды русской музыкальной культуры, выявления и поддержки молодых дарований, развития их творческого потенциала, формирования чувства патриотизма и любви к Родине, активной гражданской позиции.

Организаторами фестиваля  являются Дом Дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, общественная организация «Русская община» РС(Я), РОО «Потомки государевых ямщиков» при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

Пятый, юбилейный фестиваль, показавший многообразие русской культуры, песни, языка оценивало жюри во главе с художественным руководителем вокального ансамбля «Русь», заслуженным работником культуры РС(Я) Верой Помогаевой.

Итоги V фестиваля русской песни «Родные просторы»

    Направление «Народная песня разных областей России»

4-7 лет

Ансамблевое исполнение

Лауреат 1 степени – вокальный ансамбль «Парус» д/с «парус», руководители Охлопкова Марина Викторовна, Попова Наталья Владимировна, Печетова Любовь Семеновна

Лауреат 2 степени – д/с «Северные звездочки», руководитель Владимирова Валентина Владимировна

Лауреат 3 степени – д/с «Золотая рыбка», руководитель Соломина Нина Викторовна, п.Мохсоголлох Хангаласский улус

Лауреат 3 степени – д/с «Лучики», руководитель Стручкова Марина Николаевна

Малые формы

Лауреат 2 степени – трио «Дружные ребята» ДРЦ «Жемчужина», руководители Кузаков Сергей Юрьевич, Протопопова Изабелла Спиридоновна, Соколуха Елена Александровна

Лауреат 3 степени – Звягинцева Василиса, руководитель Гатилова Гелена Иннокентьевна

7-11 лет

Ансамблевое исполнение

Лауреат 3 степени – вокальный ансамбль «Колокольчики» детского театра школы с.Чапаево Хангаласский улус, руководитель Протопопова Ирина Васильевна

Лауреат 3 степени – фольклорный ансамбль «Сударушка» СОШ №25, руководитель Гроздовская Антонина Петровна

Малые формы

Лауреат 3 степени – Бородина Лиза, Соловьева Лера, СОШ №1 Жатай, руководитель Кузаков Сергей Юрьевич

Сольное исполнение

Лауреат 1 степени – Суюндукова арина, СОШ №15

Лауреат 2 степени – Савицкий Тимофей, 1 «А» класс СОШ №15, руководитель Климова Екатерина Павловна

Лауреат 3 степени – Шуплецов Всеволод, руководитель Талыбыева Сахая Бурхалеевна

12-17 лет

Ансамблевое исполнение

Лауреат 3 степени – ансамбль русской песни «Веселый лоскуток», 6 «А» класс Саха-корейской школы, руководитель Сокорутова Туяра Васильевна

18-34 лет

Малые формы

Лауреат 1 степени – Чоросов Ян, Осипов Ким, Пестерев Илларион, с.Кебекен Намский улус

35 лет и старше

Ансамблевое исполнение

Лауреат 1 степени – народный хор русской песни «Раздолье», руководители Лидия Андреевна Яйлиян, Мирослава Пигур, баянист Андрей Псарев

Лауреат 2 степени – ансамбль «Бубенцы над Леной», п.Мохсоголлох Хангаласский улус, руководитель Петрова Валентина Егоровна

Лауреат 3 степени – вокальный ансамбль «Полюшко», с.Покровка Амгинский улус, руководитель Петрова Ольга Валерьевна

Лауреат 3 степени – вокальный ансамбль «Ивушки», художественный руководитель Попова Тамара Михайловна, Промышленный округ г.Якутск

Лауреат 3 степени – ансамбль казачьей песни «Вольница», художественный руководитель Павлов Юрий Васильевич

Малые формы

Лауреат 1 степени – Захаров Владимир, Дедюкин Владимир

Лауреат 2 степени – квартет народного хора русской песни «Раздолье», руководитель Пигур Мирослава

Лауреат 3 степени – Петрова Кристина, Захаров Владимир, Дедюкин Владимир, с.Покровка Амгинский улус, руководитель Захаров Владимир

Сольное исполнение

Лауреат 1 степени – Надежда Сахно, г.Якутск

Лауреат 1 степени – Бурцева Варвара Семеновна, г.Якутск

Лауреат 3 степени – Романова Марианна Николаевна, г.Якутск

                             Направление «Старинные русские песни ямщицкого тракта»

35 лет и старше

Лауреат 1 степени – ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель Стрекаловская Ирина Егоровна

Лауреат 2 степени – ансамбль «Бубенцы над Леной», п.Мохсоголлох Хангаласский улус, руководитель Петрова Валентина Егоровна

Абсолютный победитель V республиканского фестиваля русской песни «Родные просторы-2019» квинтет народного хора русской песни «Раздолье», художественные руководители Лидия Яйлиян, Мирослава Пигур.

 

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
13.02.2019, 10:48
Общество
Некролог
В Якутии ушла из жизни человек-легенда
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
11.02.2019, 11:43
Якутск
Экстра
Новые назначения в мэрии Якутска
11.02.2019, 12:28
Происшествия
Страшная смерть на дороге в Якутии
14.02.2019, 22:05
Происшествия
Экстра
В Якутске горят гаражи. Ищут владельцев
14.02.2019, 13:13
Спорт
Кто из Америки приедет на Кубок мира по вольной борьбе в Якутск?
14.02.2019, 21:58
Судебная хроника
Дело Румянцева: изменят ли меру пресечения для обвиняемого?
14.02.2019, 17:30
Светская хроника
Instagram
Популярная певица Якутии раскрыла секрет
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
17.02.2019

Отцы республики обмениваются опытом

Видео
Спорт
17.02.2019

Егоров уступил в бою на турнире Кубок «Странджа»

Instagram
Экономика
17.02.2019

Премьер Якутии о дорогом бензине

Политика
17.02.2019

Якутские единороссы начали подготовку к осенним выборам

Фотофакт
Спорт
17.02.2019

Как это было? Закрытие первых зимних игр «Дети Азии»

Фотофакт
Культура & Образование
17.02.2019

Выставка кузнецов «Дархан Уус»: прошлое и современность

Политика
17.02.2019

Обновлен состав Молодой Гвардии ЕР Якутии

Видео
Instagram
Желток
16.02.2019

Предложение в зрительном зале