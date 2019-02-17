Фестиваль русской песни «Родные просторы» прошел в Якутске

V Республиканский фестиваль русской песни «Родные просторы» состоялся 17 февраля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в рамках мероприятий Года консолидации в Якутии и 25-летия общественного движения «Ассамблея народов РС(Я)».

Розалия Колосова, первый заместитель генерального директора ДДН им. А.Е. Кулаковского:

— В фестивале участвуют более 150 исполнителей и коллективов из Амгинского, Хангаласского, Намского, Мегино-Кангаласского улусов, города Якутска и пригородов, которые выступают по направлениям «Народная песня разных областей России», «Старинные русские песни ямщицкого тракта». Приятно увидеть такое количество искренне увлеченных людей. Песенная культура жива, пока есть люди, исполняющие старинные фольклорные произведения народа. Все участники фестиваля «Родные просторы» сохраняют русские народные традиции и передают их следующим поколениям. В планах расширение проекта до фестиваля русской культуры.

Ирина Стрекаловская, заместитель председателя РОО «Потомки государевых ямщиков»:

— Русская народная песня пришла в наш край около четырехсот лет назад, когда Якутия вошла в состав Российского государства, когда были основаны русские казачьи города, происходило становление Иркутско-Якутского почтового тракта. И с этих пор до наших дней сохраняется русское народное творчество в Якутии. Не секрет, что русские народные песни любят все народы, которые проживают в нашей республике. Замечательному фестивалю «Родные просторы» желаю долгого пути, богатой истории.

Марфа Семенова приехала на фестиваль из села Майя Мегино-Кангаласского улуса. Она исполнила песню на ст. В. Гундарева, муз. Н. Кудрина «Деревенька моя». Марфе Егоровне с детства нравятся самобытные, неповторимые русские народные мелодии: «Каждый народ воплощает в песни свои мечты и желания, красоту и краски родного края. Воспевает в ней свой народ, свою историю. Красоту любой народной песни трудно выразить. Ее надо только услышать. Ведь в каждую песню народ вкладывает самое дорогое и ценное что у него есть – свою душу и свое слово».

Фестиваль проводится в целях пропаганды русской музыкальной культуры, выявления и поддержки молодых дарований, развития их творческого потенциала, формирования чувства патриотизма и любви к Родине, активной гражданской позиции.

Организаторами фестиваля являются Дом Дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, общественная организация «Русская община» РС(Я), РОО «Потомки государевых ямщиков» при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

Пятый, юбилейный фестиваль, показавший многообразие русской культуры, песни, языка оценивало жюри во главе с художественным руководителем вокального ансамбля «Русь», заслуженным работником культуры РС(Я) Верой Помогаевой.

Итоги V фестиваля русской песни «Родные просторы»

Направление «Народная песня разных областей России»

4-7 лет

Ансамблевое исполнение

Лауреат 1 степени – вокальный ансамбль «Парус» д/с «парус», руководители Охлопкова Марина Викторовна, Попова Наталья Владимировна, Печетова Любовь Семеновна

Лауреат 2 степени – д/с «Северные звездочки», руководитель Владимирова Валентина Владимировна

Лауреат 3 степени – д/с «Золотая рыбка», руководитель Соломина Нина Викторовна, п.Мохсоголлох Хангаласский улус

Лауреат 3 степени – д/с «Лучики», руководитель Стручкова Марина Николаевна

Малые формы

Лауреат 2 степени – трио «Дружные ребята» ДРЦ «Жемчужина», руководители Кузаков Сергей Юрьевич, Протопопова Изабелла Спиридоновна, Соколуха Елена Александровна

Лауреат 3 степени – Звягинцева Василиса, руководитель Гатилова Гелена Иннокентьевна

7-11 лет

Ансамблевое исполнение

Лауреат 3 степени – вокальный ансамбль «Колокольчики» детского театра школы с.Чапаево Хангаласский улус, руководитель Протопопова Ирина Васильевна

Лауреат 3 степени – фольклорный ансамбль «Сударушка» СОШ №25, руководитель Гроздовская Антонина Петровна

Малые формы

Лауреат 3 степени – Бородина Лиза, Соловьева Лера, СОШ №1 Жатай, руководитель Кузаков Сергей Юрьевич

Сольное исполнение

Лауреат 1 степени – Суюндукова арина, СОШ №15

Лауреат 2 степени – Савицкий Тимофей, 1 «А» класс СОШ №15, руководитель Климова Екатерина Павловна

Лауреат 3 степени – Шуплецов Всеволод, руководитель Талыбыева Сахая Бурхалеевна

12-17 лет

Ансамблевое исполнение

Лауреат 3 степени – ансамбль русской песни «Веселый лоскуток», 6 «А» класс Саха-корейской школы, руководитель Сокорутова Туяра Васильевна

18-34 лет

Малые формы

Лауреат 1 степени – Чоросов Ян, Осипов Ким, Пестерев Илларион, с.Кебекен Намский улус

35 лет и старше

Ансамблевое исполнение

Лауреат 1 степени – народный хор русской песни «Раздолье», руководители Лидия Андреевна Яйлиян, Мирослава Пигур, баянист Андрей Псарев

Лауреат 2 степени – ансамбль «Бубенцы над Леной», п.Мохсоголлох Хангаласский улус, руководитель Петрова Валентина Егоровна

Лауреат 3 степени – вокальный ансамбль «Полюшко», с.Покровка Амгинский улус, руководитель Петрова Ольга Валерьевна

Лауреат 3 степени – вокальный ансамбль «Ивушки», художественный руководитель Попова Тамара Михайловна, Промышленный округ г.Якутск

Лауреат 3 степени – ансамбль казачьей песни «Вольница», художественный руководитель Павлов Юрий Васильевич

Малые формы

Лауреат 1 степени – Захаров Владимир, Дедюкин Владимир

Лауреат 2 степени – квартет народного хора русской песни «Раздолье», руководитель Пигур Мирослава

Лауреат 3 степени – Петрова Кристина, Захаров Владимир, Дедюкин Владимир, с.Покровка Амгинский улус, руководитель Захаров Владимир

Сольное исполнение

Лауреат 1 степени – Надежда Сахно, г.Якутск

Лауреат 1 степени – Бурцева Варвара Семеновна, г.Якутск

Лауреат 3 степени – Романова Марианна Николаевна, г.Якутск

Направление «Старинные русские песни ямщицкого тракта»

35 лет и старше

Лауреат 1 степени – ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель Стрекаловская Ирина Егоровна

Лауреат 2 степени – ансамбль «Бубенцы над Леной», п.Мохсоголлох Хангаласский улус, руководитель Петрова Валентина Егоровна

Абсолютный победитель V республиканского фестиваля русской песни «Родные просторы-2019» квинтет народного хора русской песни «Раздолье», художественные руководители Лидия Яйлиян, Мирослава Пигур.