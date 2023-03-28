Фестиваль робототехники РобОТС в Якутске

25-26 марта в г. Якутске состоялся XI Республиканский фестиваль образовательной робототехники РобОТС (от якут. «Роботы Онор-Танг-Салай» — «Робота Создай-Собери-Управляй»), организуемый Малой компьютерной академией СВФУ.

В соревнованиях фестиваля приняли участие 104 команды учащихся 2-11 классов из Алданского, Горного, Мегино-Кангаласского, Момского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского улусов и г. Якутска. Регламенты 7 из 12 соревнований фестиваля «РобОТС-2023» («Кольцевые гонки», «Кольцевые гонки шагоходов», «Грузовой порт», «Хомуур сумо», «Тутум эргиир», «Сууллума — Удержись на бревне», «Ойбон — Водопой») были разработаны Малой компьютерной академией СВФУ.

Лучшие результаты в соревновании «Тутум эргиир» среди учащихся начальных классов показали команды Саха политехнического лицея, Малой компьютерной академии СВФУ и Мастахской СОШ имени А. А. Миронова Вилюйского улуса. Все первые места в соревновании «Кегли» заняли младшие школьники Саха политехнического лицея.

Самыми успешными в «Кольцевых гонках» оказались роботы, построенные учащимися Республиканского лицея-интерната и Майинской СОШ имени В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского улуса.

Победителем соревнования «Кольцевые гонки шагоходов» стал шагающий робот команды Бердигестяхской СОШ имени А.Н. Осипова.

Первое место в сложном соревновании «Грузовой порт» занял робот Вадима Тарабукина из с. Бырама Мегино-Кангаласского улуса.

В самом зрелищном соревновании «СУМО роботов» приняли участие 20 команд. Самыми сильными и удачливыми сумоистами оказались роботы команд Мохсоголлохской СОШ Хангаласского улуса, Центра цифрового образования детей «IT-куб» IT-Куб г. Нюрба и Сунтарского центра детского творчества имени Н.М.Родионовой.

В увлекательном соревновании «Хомуур сумо», в которых «боролись» роботы 19 команд, победу одержали команды Кептинской СОШ Горного улуса, Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. Нюрба и Тюнгюлинской СОШ имени А.С. Шахурдина Мегино-Кангаласского улуса.

По трассе «Гонок по линии» быстрее всех промчались роботы команд Нижне-Куранахской гимназии Алданского района и Быраминской ООШ имени Е.П. Шестакова-Эрчимэн Мегино-Кангаласского улуса.

Самых устойчивых в поединке на бревне «Сууллума» роботов представили обучающиеся Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. Нюрба и Улах-Анской СОШ имени А.И. Притузова.

Во время фестиваля состоялась апробация нового соревнования «Ойбон — Водопой», победителями в котором стали оригинальные роботы, сконструированные учащимися Республиканского лицея-интерната.

В рамках фестиваля «РобОТС-2023» состоялись также соревнования по бионейроуправлению в двух номинациях: «Миослалом» и «Нейроманипуляторы». Лучшие результаты в «Миослаломе» показали команды Намской улусной гимназии и Бердигестяхской СОШ имени А.Н. Осипова. Лучшими в управлении «нейроманипуляторами» стали команды Детского технопарка «Кванториум» г. Якутска и Бердигестяхской СОШ имени А.Н. Осипова

Спонсорами фестиваля «РобОТС-2023» выступили ООО «Виктори Саха» и индивидуальные предприниматели И.И. и Н.И. Ситниковы.