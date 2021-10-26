Программа фестиваля поэзии “Благодать большого снега”

26-29 октября в Якутске пройдет VI Международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега».

Основными организаторами фестиваля являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный Федеральный университет и Союз писателей Якутии.

Сегодня участники фестиваля возложат цветы к памятнику народным писателям Якутии Семену и Софрону Даниловым. Примут участие в работе “круглого стола”: “Евразийская муза: вчера, сегодня, завтра”. Также сегодня планируется встреча с президентом Северо-Восточного федерального университета М.К.Аммосова Е.С.Михайловой. Вечером в 18 ч. в малом зале КЦ СВФУ “Сергеляхские огни”состоится открытие фестиваля поэзии.

Завтра 27 октября участников фестиваля принимает Глава республики Айсен Николаев. В 19 ч в Национальной библиотеке состоится вечер поэзии «Благодать большого снега». А 28 октября участники посетят Горный улус – родину народного поэта Якутии Семена Данилова.

В этом году фестиваль поэзии проходит в условиях пандемии, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Мероприятии фестиваля будут транслироваться онлайн. Приглашаем всех любителей поэзии принять участие в онлайн-трансляции фестиваля.

26 октября

15:00 “круглый стол” на тему “Евразийская муза: вчера, сегодня, завтра” http://(https://youtu.be/oiCfR37EYAE)

18:00 открытие VI Международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега» https://zoom.us/j/97465726202?pwd=VE9BakpvOEhodnhvR3U0ZUV0dE1VUT09 .

27 октября

18:00 Вечер поэзии с участием гостей из Москвы, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Татарстана, Хакасии, Карелии, Мурманской области и Якутии Натальи Харлампьевой, Гаврила Андросова, Семена Попова — Сэмэн Тумат, Елены Слепцовой-Куорсуннаах и других любимых и уважаемых поэтов и писателей.

Подключиться к конференции YOUTUBE: https://nlrs.ru/event-redirect/6222.

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