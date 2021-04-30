Фестиваль открывает новые имена

Как всегда, с большим успехом в формате онлайн прошел республиканский фестиваль — конкурс чтецов среди школьников и школьных театральных коллективов «Лучик солнца» («Күн бытархайа») имени Айталины Ильиной, посвященный 100-летию образования Якутской АССР по произведениям выдающегося ученого — филолога и общественного деятеля, основоположника якутской советской литературы Платона Алексеевича Ойунского по проекту Театра юного зрителя.

Этот фестиваль, инициатором которого является художественный руководитель Государственного театра юного зрителя, заслуженный работник культуры России, народный артист Республики Саха (Якутия), лауреат Премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова Алексей Прокопьевич Павлов, стал традиционным и проводился уже в девятый раз. Несмотря на все сложности, приняли участие более 200 детей из разных уголков республики. Фестиваль показал возросший уровень мастерства участников, с которыми продуктивно и основательно занимаются руководители театральных коллективов. Поэтому жюри пришлось основательно поработать, чтобы выбрать лучших из лучших.









Яркое впечатление оставили юные чтецы из далекого Верхоянского улуса (района) — МБОУ Боронукская СОШ. Видно, что руководитель коллектива занимается с ребятами постоянно и с большим энтузиазмом. Они стали обладателями Гран-При в старшей возрастной группе. В средней возрастной группе Гран-При удостоился театральный образцовый коллектив «Дьүһүйүү» с. Табага Мегино-Кангаласского улуса (района). Гран-При в младшей возрастной группе удостоились воспитанники детского сада «Кэскил», г. Якутск.

Все остальные лауреаты и коллективы показали мастерство владения языком и порадовали организаторов фестиваля знанием произведений великого сына якутского народа Платона Алексеевича Ойунского.

До новых встреч на фестивальной волне!