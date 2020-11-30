Фестиваль науки «NAUKA 0+» впервые пройдет онлайн

С 11 по 13 декабря впервые в онлайн-формате начнется фестиваль науки «NAUKA 0+» во время которого все желающие абсолютно бесплатно смогут ознакомиться с научными, вузовскими и образовательными учреждениями республики, посмотреть лекции ведущих ученых, посетить мастер-классы, принять участие в интеллектуальных играх и многое другое. Мероприятие продлится три дня и будет проходить на площадке SKILLOMETER.

Региональным оператором фестиваля выступает Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, соорганизаторами — Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Федеральный исследовательский центр «ЯНЦ СО РАН», Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», а также ведущие научные, образовательные и культурные учреждения республики.

В течение трех дней все желающие могут ознакомиться с деятельностью научных институтов — обособленных подразделений ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН».

Ученые Института биологических проблем криолитозоны СО РАН подготовили для участников Фестиваля интересные видеолекции о флоре и фауне Якутии, познавательные экскурсии в Ботанический сад и в Научный гербарий.

Институтом проблем нефти и газа СО РАН подготовлены лекции об особенностях получения, изучения и применения газовых гидратов природного газа, об исследованиях и разработке полимерных и композиционных материалов для северных и арктических условий эксплуатации, об особенностях разведки и разработки месторождений нефти и газа в условиях Севера, о способах рекультивации и восстановления нефтезагрязненных земель, а также мастер-классы по созданию морозостойких резин и полимерных композиционных материалов.

Об истории якутских национальных женских головных украшений и причесок в XVIII-XIX веках, о перспективах применения цифровых технологий в изучении якутского языка, об особенностях проведения археологических раскопок можно будет узнать из видеоматериалов, подготовленных учеными Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

О спутниковых исследованиях, которые проводятся в небе над Якутией, об исследованиях полярных сияний, о магнитосферно-ионосферных исследованиях можно узнать из видеоматериалов, предоставленных Институтом космофизических исследований и аэрономии СО РАН.

Посмотрев доклады ведущих ученых Института физико-технических проблем Севера СО РАН, зрители получат представление о композиционных наноструктурных материалах и их разработке, о способах повышения энергоэффективности систем с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, о применении наноалмазного порошка для получения полимерного материала, о высокоэффективных алмазосодержащих металлокерамических композиционных материалах.

Научными сотрудниками Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства для участников Фестиваля подготовлены лекции-презентации о нематодах лошадей, об уникальных свойствах нематофаговых грибов Arthrobotrys oligospora, о деятельности Малой сельскохозяйственной академии ЯНИИСХ, видеосюжеты о кормопроизводстве и семеноводстве, о секретах получения хорошего урожая картофеля, о разработке микробных препаратов и ветеринарных биотехнологиях, о научной работе и достижениях агропрофилированной школы МБОУ Кобяйская СОШ им. Е.Е. Эверстова.

Основная задача предстоящего Фестиваля — ознакомить широкую общественность с научными достижениями, исследованиями и разработками.

Приглашаем всех желающих, учащихся общеобразовательных учреждений, студентов, учителей и преподавателей посетить Фестиваль науки, присоединиться к научному сообществу нашей республики!

Для удобства программа разделена по направлениям науки:

Гуманитарные науки — исторические, общественные науки, педагогические и психологические науки, филология;

Естественные науки — физика, математика, биология и экология, биотехнология, геоинформационные технологии, молекулярная биология, химия, экология;

Техника и технологии;

Медицинские науки — биофармацевтика, медицина, биология и медицина;

Технические науки — информатика и компьютерные науки;

Виртуальная и дополненная реальность;

Мультипликация;

Полимерные композиционые материалы для Арктики;

Программирование и интернет вещей.

Справка: Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ — один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. Его цель — понятным и доступным языком рассказать обществу о том, чем занимаются ученые, продемонстрировать динамичное развитие науки, техники и технологий, привлечь талантливую молодежь в систему высшего образования на наукоемкие направления подготовки.

Первый в России Фестиваль науки прошел в МГУ в 2006 году. Сегодня география мероприятия охватывает все регионы России. В Якутии проводится с 2013 года.

Официальный сайт Всероссийского фестиваля науки: www.festivalnauki.ru

Инстаграм: @science_svfu

Официальные хештеги: #ФестивальНауки0+ #Фестнауки2020 #НаукаЯкутии2020

ВНИМАНИЕ! Для участия в мероприятиях фестиваля необходимо установить бесплатное приложение Skillometer и зарегистрироваться в мероприятии «Фестиваль науки» на площадке SKILLOMETER

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