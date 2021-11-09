Фестиваль науки «NAUKA 0+» пройдет в онлайн-формате

В предстоящие выходные, 12-14 ноября, пройдёт VIII Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+». На главном научном событии года более 40 научно-образовательных учреждений республики представят якутянам 230 мероприятий. Уже четвёртый год на Фестивале участие принимает АГИКИ.

«Фестиваль этого года особенный, так как 2021 год объявлен в стране Годом науки и технологий. Наш институт представит 19 программ — видеолекции, мастер-классы, квесты, викторины, выставки. К примеру, заведующая кафедрой живописи и графики Туйаара Шапошникова покажет процесс создания графического произведения – от начала до конца, а Александра Мучина, воспитавшая практически всех именитых якутских актеров, проведет мастер-класс по актерскому мастерству», — сообщила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

По ее мнению, Фестиваль науки «NAUKA 0+» разрушает стереотипы людей о научной деятельности и доказывает факт того, что заниматься исследованиями в разных областях может каждый.

«Многие полагают, что заниматься наукой могут только избранные и суперталантливые ребята, но это не так. Любовь к своему делу, безудержный интерес и кропотливая работа над собой дарят миру великие умы – такие как Михаил Ломоносов или Альберт Эйнштейн. Именно этому и служит фестиваль NAUKA+: разрушить стереотипы и показать, что наука – это увлекательно и почетно», — подчёркивает ректор вуза.

В рамках главного научного мероприятия года проводится акция «Наука в моей жизни». Суть ее заключается в следующем: выложить пост в социальных сетях и поведать собственную историю «дружбы с наукой». В посте надо отметить страницу @science_svfu и хэштеги #фестивальнаукиСВФУ #годмолодогоисследователяСВФУ #фестивальнауки2021 #годнаукиитехнологийРФ.

Напомним, Фестиваль науки в Якутии в этом году во второй раз пройдёт в онлайн-формате. Связано это с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе из-за коронавируса. Более подробно о предстоящих мероприятиях АГИКИ можно узнать по ссылке: http://agiki.ru/files/download/76322b01cf12e20.