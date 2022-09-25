Фестиваль «NAUKA 0+» за два дня охватил более 19 тысяч жителей республики

24 сентября в ЦСП «Триумф» состоялась интерактивная выставка и лекторий Фестиваля «NAUKA 0+» — мероприятия с участием ведущих научных и образовательных учреждений республики в этот день посетили 6200 человек.

Институты и лаборатории Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» приняли активное участие на Фестивале «NAUKA 0+».

Ведущие инженеры лаборатории георадиолокации Института горного дела Севера имени Н.В. Черского СО РАН Андрей Федоров и Дмитрий Петров продемонстрировали посетителям принцип работы георадара, объяснили, что первые георадары использовались во время Второй мировой войны для поиска мин. «Георадар помогает смотреть сквозь землю и позднее он был приспособлен для гражданских целей, где ему было найдено широкое применение», — сообщил Андрей Федоров. Примечательно, что большой георадар применяется учеными института совместно с республиканской Службой спасения для определения толщины льда на реке Лене в зимний период, что позволяет обеспечивать безопасное движение автотранспорта по ледовым дорогам-зимникам. Для этого прибор прикрепляется к самолету, который совершает облеты над рекой.

Лаборант отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Владислав Данилов провел мастер-класс по изготовлению керамических сосудов. Дети и даже взрослые с большим воодушевлением лепили посуду из глины.

Сотрудники Музея истории академической науки Якутии имени Г.П. Башарина Илья Васильев и Егор Оконешников показывали посетителям копии писем из Российской академии наук, адресованные капитану-командору Витусу Берингу и датированные 18 веком. Все желающие могли заняться расшифровкой старинных писем.

Ведущий библиотекарь Центральной научной библиотеки ЯНЦ СО РАН Сайыына Степанова показывала книги, хранящиеся в библиотечном Фонде редких книг. Самой старой книгой является второй том Полного собрания ученых путешествий по России. Эта книга была издана в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук в 1819 году.

Инженеры лаборатории оптики атмосферы Института космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО РАН Уйгулан Евсеев, Алексей Ноев и Григорий Теленков предлагали желающим собрать различные электронные схемы, найти на звездной карте полярную звезду, расположить по порядку планеты солнечной системы и посмотреть в телескоп.

Сотрудники лаборатории технологий добычи и переработки сырья мамонтовой фауны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Нюргуяна Николаева, Александр Чириков и заведующая лабораторией Евгения Петухова продемонстрировали гостям процесс лазерной гравировки, показывали фрагменты настоящих бивней мамонта.

Научные сотрудники лаборатории гельминтологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова Любовь Гаврильева, Светлана Степанова, Саргылана Дулова и заведующая лабораторией Людмила Коколова показывали посетителям консервированные экспонаты различных гельминтов, образцы кормолекарственных препаратов, предназначенных для сельскохозяйственных животных, рассказывали о паразитах и путях заражения ими.

Желающие изучали с помощью микроскопа гельминтов, сохраненных на предметных стеклах. Стенд института украсили различные сорта овса, картофеля и ягод, выведенные якутскими учеными. Ученый секретарь института Марфа Скрябина помогала посетителям изучить насекомых из энтомологической коллекции, рассказывала об исследованиях, проводимых в Якутском НИИ сельского хозяйства.

Младший научный сотрудник лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Семен Семенов рассказывал посетителям про исследование и диагностику низкотемпературных напряжений материалов с использованием различных измерительных приборов.

Старший научный сотрудник отдела региональных экономических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН Изабелла Элякова рассказывала гостям стенда о разработке концептуального подхода и формировании механизмов обеспечения и повышения энергетической безопасности Республики Саха (Якутия). «Главное — правильно прогнозировать запасы и производственный потенциал района», — подчеркнула научный сотрудник и отметила, что в летнее время северные районы республики могут быть обеспечены электроэнергией за счет гибридных электростанций, работающих не только от дизельного топлива, но и от солнечной энергии. Также Изабелла Элякова отметила большую перспективность применения сжиженного природного газа в качестве топлива для северных электростанций.

Научный сотрудник лаборатории экологии атмосферы ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Марат Григорьев рассказывал гостям про исследования парниковых газов, проводимых с помощью научных приборов, показывал процесс поглощения углекислого газа растениями в процессе фотосинтеза.

На выставочном стенде лаборатории работал инфракрасный газоанализатор, измеряющий в процессе реального времени концентрацию углекислого газа внутри спорткомплекса. В 10 утра прибор показывал, что концентрация CO₂ составляла 600 мг/м³, а в 14 часов концентрация углекислого газа достигла 1400 мг/м³. Как объяснил Марат Григорьев, в помещениях концентрация газа может подниматься до 2000 мг/м³, тогда как в лесу она составляет не более 400 мг/м³.

Кроме того, в этот день молодые ученые Якутского научного центра выступили с интересными лекциями. Ведущий инженер Института физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН Николай Местников рассказал о солнечной энергетике в условиях Якутии. Научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Айтал Яковлев выступил с лекцией о якутских традициях и их взаимосвязи со скотоводством.

Отметим, что днем ранее, 23 сентября, ведущие ученые, аспиранты и специалисты ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и институтов Центра в онлайн формате провели познавательные семинары, лекции и презентации для детей и взрослых. Всего в первый день Фестиваля «NAUKA 0+» было проведено 152 разноформатных мероприятия, в которых приняли участие более 13 тысяч человек. За два дня работы Фестиваль охватил более 19 тысяч жителей республики, интересующихся наукой и инновационными разработками.