Фестиваль «NAUKA 0+» в Якутии: от генетики до космоса

«Наука для всех». В Якутии для Фестиваля науки подготовили более 230 мероприятий

Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» в Якутии, который пройдёт 12-14 ноября, в этом году представит более 230 мероприятиями – от генетики до освоения космоса. Как отметил проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета Евгений Соловьев, главное научное событие года пройдет в онлайн-формате и сможет заинтересовать любого участника.

«Мы рады, что общество откликается и проявляет живой интерес к науке. Наша команда провела и проводит большую работу по организации уникального для республики Фестиваля. В этом году мероприятия посвящены Году науки и технологий в России, Году молодого исследователя в СВФУ, что особенно знаменательно для нас», – сказал Евгений Соловьев.

Фестиваль науки «NAUKA+» проводится на территории Якутии с 2013 года. Ежегодно отмечается рост интереса к мероприятиям со стороны не только школьников и студентов, но и старшего поколения якутян. Например, прошлогодний Фестиваль науки привлек внимание 15 тысяч людей. «За эти 3 дня все научно-образовательные учреждения Якутии объединятся и проведут более 230 мероприятий по тематическим направлениям: климат и экология, новая медицина, генетика и качество жизни, освоение космоса, энергетика будущего, обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы, производственные технологии и материалы, искусственный интеллект и другие. Для каждого найдутся мероприятия по душе, интересам и возрасту», – рассказал проректор по науке и инновациям вуза.

Евгений Соловьев подчеркнул, что Фестиваль этого года, как и прошлогодний, пройдёт в онлайн-формате из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе.

Организаторами выступают Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Арктический научно-исследовательский центр при содействии с Арктическим государственным институтом культуры и искусств, Якутским научным центром СО РАН и другими ведущими научными, образовательными и культурными учреждениями Республики. Главным оператором является Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова.

Приглашаем юных исследователей, учителей и школьников, преподавателей и студентов, всех заинтересованных независимо от возраста, присоединиться к фестивалю науки и стать частью научного сообщества Якутии!

Напомним, основная задача Фестиваля науки «NAUKA+» – в доступной и интересной форме рассказать о последних достижениях науки, а также познакомить с прорывными исследованиями в разных областях. Ознакомиться с программой мероприятий, подать заявку на участие вы можете здесь: http://festnauki.s-vfu.ru